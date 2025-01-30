НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтая выловил осетров на 2,8 млн рублей, используя "личный резиновый предмет"

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы

30 января 2025, 11:49, ИА Амител

Рыбалка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Рыбалка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае будут судить 66-летнего мужчину, который в июне 2024 года выловил краснокнижных осетров, сообщает региональное МВД.

"На участке Новосибирского водохранилища в районе Камня-на-Оби, используя личную резиновую лодку, установил снасть и выловил шесть экземпляров рыб вида "сибирский осетр", которые относятся к особо ценным водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный природным ресурсам, составил 2,8 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Осетров обнаружили во время обыска, хранились они в морозильной камере на веранде дома. Также изъяли рыболовную снасть. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Пойманная рыбка / Фото: 22.мвд.рф

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край браконьеры рыба

Комментарии 10

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Коль

11:54:36 30-01-2025

Непонятно. Изловил пескарей в Новосибе. Нашли дома.Как?Почему?На основании чего?

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Чучмек

12:21:52 30-01-2025

Коль (11:54:36 30-01-2025) Непонятно. Изловил пескарей в Новосибе. Нашли дома.Как?Почем... Географический кретинизм? Новосибирское водохранилище расположено не только в Новосибирской области

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Musik

12:45:23 30-01-2025

Коль (11:54:36 30-01-2025) Непонятно. Изловил пескарей в Новосибе. Нашли дома.Как?Почем... Пискари подставили.

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Musik

12:01:32 30-01-2025

Заголовок - огонь!!!

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Гость

12:05:36 30-01-2025

Musik (12:01:32 30-01-2025) Заголовок - огонь!!! ... Ну такой себе огонь. Из школьных радостей про многочлен, Титикаку, Гей-Люссака и прочих зигот.

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Musik

12:26:36 30-01-2025

Гость (12:05:36 30-01-2025) Ну такой себе огонь. Из школьных радостей про многочлен, Тит... Сами скреативить попробуйте.
Што, тяжко?

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Гость

12:28:35 30-01-2025

Осетра и стерляди развелось вокруг "как дерьма за баней", а штрафы и статьи все крутят.

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Гость

13:56:02 30-01-2025

Реально подумал что на презерватив ловил. Еще подумал - вроде не было такого в книге Сабанеева.

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Гость

14:22:18 30-01-2025

Гость (13:56:02 30-01-2025) Реально подумал что на презерватив ловил. Еще подумал - врод... РТИ

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Гость

11:22:27 01-02-2025

Полицейские не позволили рыбаку рыбку съесть.... Сами съели!

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