Житель Алтая выловил осетров на 2,8 млн рублей, используя "личный резиновый предмет"

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы

30 января 2025, 11:49, ИА Амител

Рыбалка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае будут судить 66-летнего мужчину, который в июне 2024 года выловил краснокнижных осетров, сообщает региональное МВД.

"На участке Новосибирского водохранилища в районе Камня-на-Оби, используя личную резиновую лодку, установил снасть и выловил шесть экземпляров рыб вида "сибирский осетр", которые относятся к особо ценным водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный природным ресурсам, составил 2,8 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Осетров обнаружили во время обыска, хранились они в морозильной камере на веранде дома. Также изъяли рыболовную снасть. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.