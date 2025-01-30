Житель Алтая выловил осетров на 2,8 млн рублей, используя "личный резиновый предмет"
Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы
30 января 2025, 11:49, ИА Амител
В Алтайском крае будут судить 66-летнего мужчину, который в июне 2024 года выловил краснокнижных осетров, сообщает региональное МВД.
"На участке Новосибирского водохранилища в районе Камня-на-Оби, используя личную резиновую лодку, установил снасть и выловил шесть экземпляров рыб вида "сибирский осетр", которые относятся к особо ценным водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный природным ресурсам, составил 2,8 млн рублей", – рассказали в ведомстве.
Осетров обнаружили во время обыска, хранились они в морозильной камере на веранде дома. Также изъяли рыболовную снасть. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
11:54:36 30-01-2025
Непонятно. Изловил пескарей в Новосибе. Нашли дома.Как?Почему?На основании чего?
12:21:52 30-01-2025
Коль (11:54:36 30-01-2025) Непонятно. Изловил пескарей в Новосибе. Нашли дома.Как?Почем... Географический кретинизм? Новосибирское водохранилище расположено не только в Новосибирской области
12:45:23 30-01-2025
Коль (11:54:36 30-01-2025) Непонятно. Изловил пескарей в Новосибе. Нашли дома.Как?Почем... Пискари подставили.
12:01:32 30-01-2025
Заголовок - огонь!!!
12:05:36 30-01-2025
Musik (12:01:32 30-01-2025) Заголовок - огонь!!! ... Ну такой себе огонь. Из школьных радостей про многочлен, Титикаку, Гей-Люссака и прочих зигот.
12:26:36 30-01-2025
Гость (12:05:36 30-01-2025) Ну такой себе огонь. Из школьных радостей про многочлен, Тит... Сами скреативить попробуйте.
Што, тяжко?
12:28:35 30-01-2025
Осетра и стерляди развелось вокруг "как дерьма за баней", а штрафы и статьи все крутят.
13:56:02 30-01-2025
Реально подумал что на презерватив ловил. Еще подумал - вроде не было такого в книге Сабанеева.
14:22:18 30-01-2025
Гость (13:56:02 30-01-2025) Реально подумал что на презерватив ловил. Еще подумал - врод... РТИ
11:22:27 01-02-2025
Полицейские не позволили рыбаку рыбку съесть.... Сами съели!