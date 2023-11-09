Житель Алтая вырастил три "дерева" конопли благодаря усиленной летней обработке

При упаковке изъятого наркотического средства получилось десять мешков

09 ноября 2023, 12:26, ИА Амител

Мешки с коноплей / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае задержали 40-летнего жителя Славгорода, который выращивал в своей теплице коноплю, сообщает региональное МВД.

"Полицейские обнаружили и изъяли три огромных куста конопли, которые по размеру превосходили человеческий рост и, скорее, были похожи на деревья", – рассказали в ведомстве.

Мужчина пояснил, что все лето в теплице усиленно обрабатывал и удобрял коноплю, а накануне собрал урожай и вывесил для сушки.

Задержанный заявил, что выращивал и хранил коноплю для личного употребления. При этом при упаковке изъятого наркотического средства получилось десять мешков общим весом более 9 кг. Кроме того, в доме обнаружили три большие банки с уже готовой марихуаной.

Жителю Славгорода грозит до 10 лет лишения свободы за "изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере".