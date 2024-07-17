Житель Алтая взял на СВО тигрового питона

Жила змея в блиндаже, куда даже мыши боялись забегать

17 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Тигровый питон / Фото: unsplash.com

Житель Горно-Алтайска с позывным "Алтай" в октябре 2022 года ушел на СВО, взяв с собой самку тигрового питона-альбиноса по кличке Анжелина, пишет altai.aif.ru.

"Интерес к рептилиям появился давно. Уже лет 15 этим занимаюсь. Сейчас у меня три змеи, а максимальное их число в прошлые годы доходило до 18", – рассказал Игорь.

Он подчеркнул, что именно Анжелина стала ниточкой, которая связывала его с домом, – она стала талисманом и любимицей сослуживцев.

По его словам, в первое время сослуживцы побаивались питона, но потом привыкли и даже осмеливались брать на руки.

Жила Анжелина в террариуме, в блиндаже. В помещении даже мышей не было, хотя у других военнослужащих грызуны спокойно бегали в блиндажах.

В мае 2023 года командировка в зону СВО закончилась. Через некоторое время мужчина подписал контракт с Минобороны и вернулся к службе на донецком направлении, но в этот раз взять с собой Анжелину не получилось.