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Житель Рубцовска отдал мошенникам 2,1 млн рублей в надежде их приумножить

Правоохранители возбудили уголовное дело

04 июня 2025, 11:42, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

51-летний житель Рубцовска под предлогом дополнительного заработка в интернете лишился 2,108 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчина нашел в Сети соответствующее объявление и в надежде приумножить капитал зарегистрировался на сайте. Вскоре ему позвонил в мессенджере якобы специалист отдела финансов и рассказал, как получать прибыль.

После этого с рубцовчанином связалась другой "агент" торговой площади. Следуя ее инструкциям, мужчина пополнил брокерский счет по отправленной ему ссылке.

"После перевода денежных средств обратная связь прекратилась, тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников", – рассказали в ведомстве.

Ущерб составил 2,108 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях.

Рубцовск Мошенники

Комментарии 4

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Гость

11:48:34 04-06-2025

отдал мошенникам 2,1 млн рублей --- сначала где то взял же их, про кредит не написано

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Гость

12:36:27 04-06-2025

Гость (11:48:34 04-06-2025) отдал мошенникам 2,1 млн рублей --- сначала где то взял же и... Ну Так это обычный Рубцовский горожанин.

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Кхм...

14:24:06 04-06-2025

Гость (11:48:34 04-06-2025) отдал мошенникам 2,1 млн рублей --- сначала где то взял же и... Доступ к деньгам есть, а с мозгами накладка...

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гость

17:43:56 04-06-2025

Гость (11:48:34 04-06-2025) отдал мошенникам 2,1 млн рублей --- сначала где то взял же и... ну туда-сюда, то-сё, там-сям, где-то взял куда-то отдал. Это Рубчик

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