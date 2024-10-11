Сибирячка привезла в Барнаул партию наркотиков и открыла магазин
В город ее доставил родственник на автомобиле
11 октября 2024, 10:18, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 28-летнюю жительницу Новосибирска с оптовой партией карфентанила, сообщает региональное МВД.
"Женщина попала в поле зрения правоохранителей после того, как сделала закладку с 1,7 грамма опиоидного анальгетика в Ленинском районе города Барнаула. Полицейские начали оперативную разработку", – рассказали в ведомстве.
В Барнауле женщина арендовала квартиру, в которой правоохранители обнаружили 49 свертков в фольге с карфентанилом общим весом более 150 граммов. Наркотики лежали в косметичке.
"Партию наркотиков забрала в Новосибирске и планировала распространить их в Барнауле, куда ее на автомобиле доставил родственник. Она создала онлайн-площадку. Теневой магазин просуществовал меньше месяца", – отметили в МВД.
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