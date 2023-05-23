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Житель Алтая за один день звонков в полицию отправился на шесть лет в колонию

Мужчина выражал недовольство относительно "бездействия полиции по охране общественного порядка"

23 мая 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

В Алтайском крае жителя осудили за "телефонный терроризм", сообщает в своём Telegram-канале Объединённая пресс-служба судов региона.

В январе 2023 года житель одного из сёл Новичихинского района в течение дня звонил в дежурную часть полиции.

"Высказывал дежурному недовольство относительно бездействия полиции по охране общественного порядка, а в ходе последнего звонка высказался о том, что желает взорвать полицию", – рассказали в ведомстве.

После этого правоохранители начали действовать и задержали мужчину.

В суде сельчанин частично признал свою вину, пояснив, что на самом деле "взрывать полицию" не хотел и в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину отправили на шесть лет два месяца в колонию общего режима за "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти".

Ранее в Барнауле женщина истосковалась по мужу и "заминировала" его работу, чтобы поскорее вернуть его домой.

Алтайский край суд

Комментарии 7

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Гость

14:54:30 23-05-2023

Из рассказа стало ясно, что мужик даже ценой своей свободы не смог заставить полицаев трудиться ?

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Гость

15:46:54 23-05-2023

Похоже наоборот. Потрудились подвести под статью. В них же даже пластиковый стаканчик бросить опасно

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Гость

10:03:31 24-05-2023

Гость (15:46:54 23-05-2023) Похоже наоборот. Потрудились подвести под статью. В них же... Пластиковый стаканчик вообще в людей опасно бросать. Некоторые могут обидеться и начать бить.

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Гость

16:40:38 23-05-2023

только ради себя и могут поработать. обидно до жути наверное было? ну не испугались же реально? в суде так и говорили что восприняли угрозу как реальную?

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Гость

20:25:56 23-05-2023

Что-то много дали человеку.Ведь тогда он был просто нетрезв.А что выпимшему надо держать рот на замке?

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Гость

10:11:41 24-05-2023

Гость (20:25:56 23-05-2023) Что-то много дали человеку.Ведь тогда он был просто нетрезв.... С каких пор алкогольное опьянение является смягчающим обстоятельством, интересно? Если вас побьет "просто нетрезвый", видимо, вы утретесь - ну он же просто нетрезв, правда?

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Гость

10:28:32 24-05-2023

Вон в Добром докторе 100 млн. украли и условку получили.

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