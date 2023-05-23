Житель Алтая за один день звонков в полицию отправился на шесть лет в колонию

Мужчина выражал недовольство относительно "бездействия полиции по охране общественного порядка"

23 мая 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: freepik.com

В Алтайском крае жителя осудили за "телефонный терроризм", сообщает в своём Telegram-канале Объединённая пресс-служба судов региона.

В январе 2023 года житель одного из сёл Новичихинского района в течение дня звонил в дежурную часть полиции.

"Высказывал дежурному недовольство относительно бездействия полиции по охране общественного порядка, а в ходе последнего звонка высказался о том, что желает взорвать полицию", – рассказали в ведомстве.

После этого правоохранители начали действовать и задержали мужчину.

В суде сельчанин частично признал свою вину, пояснив, что на самом деле "взрывать полицию" не хотел и в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину отправили на шесть лет два месяца в колонию общего режима за "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти".

Ранее в Барнауле женщина истосковалась по мужу и "заминировала" его работу, чтобы поскорее вернуть его домой.