Житель Алтая за один день звонков в полицию отправился на шесть лет в колонию
Мужчина выражал недовольство относительно "бездействия полиции по охране общественного порядка"
23 мая 2023, 14:45, ИА Амител
В Алтайском крае жителя осудили за "телефонный терроризм", сообщает в своём Telegram-канале Объединённая пресс-служба судов региона.
В январе 2023 года житель одного из сёл Новичихинского района в течение дня звонил в дежурную часть полиции.
"Высказывал дежурному недовольство относительно бездействия полиции по охране общественного порядка, а в ходе последнего звонка высказался о том, что желает взорвать полицию", – рассказали в ведомстве.
После этого правоохранители начали действовать и задержали мужчину.
В суде сельчанин частично признал свою вину, пояснив, что на самом деле "взрывать полицию" не хотел и в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину отправили на шесть лет два месяца в колонию общего режима за "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти".
Ранее в Барнауле женщина истосковалась по мужу и "заминировала" его работу, чтобы поскорее вернуть его домой.
14:54:30 23-05-2023
Из рассказа стало ясно, что мужик даже ценой своей свободы не смог заставить полицаев трудиться ?
15:46:54 23-05-2023
Похоже наоборот. Потрудились подвести под статью. В них же даже пластиковый стаканчик бросить опасно
10:03:31 24-05-2023
Гость (15:46:54 23-05-2023) Похоже наоборот. Потрудились подвести под статью. В них же... Пластиковый стаканчик вообще в людей опасно бросать. Некоторые могут обидеться и начать бить.
16:40:38 23-05-2023
только ради себя и могут поработать. обидно до жути наверное было? ну не испугались же реально? в суде так и говорили что восприняли угрозу как реальную?
20:25:56 23-05-2023
Что-то много дали человеку.Ведь тогда он был просто нетрезв.А что выпимшему надо держать рот на замке?
10:11:41 24-05-2023
Гость (20:25:56 23-05-2023) Что-то много дали человеку.Ведь тогда он был просто нетрезв.... С каких пор алкогольное опьянение является смягчающим обстоятельством, интересно? Если вас побьет "просто нетрезвый", видимо, вы утретесь - ну он же просто нетрезв, правда?
10:28:32 24-05-2023
Вон в Добром докторе 100 млн. украли и условку получили.