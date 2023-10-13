Житель Алтая заставил жену привязать к трубе веревку для имитации ее самоубийства

Сельчанин угрожал женщине самодельным пистолетом

13 октября 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае мужчина издевался над своей женой, а после решил ее убить таким образом, чтобы отвести от себя подозрения, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в июне 2023 года в одном из сел Мамонтовского района. 49-летний сельчанин пришел в дом к супруге, с которой совместно не проживал несколько лет.

"Он стал избивать женщину и нанес ножевое ранение в грудную клетку. Затем, достав незаконно приобретенный самодельный пистолет, заставил привязать к трубе веревку, а другой конец обвязать <...>, тем самым сымитировав самоубийство", – рассказали в ведомстве.

Мужчине помешали соседи, пришедшие на помощь женщине.

Сельчанин вину не признал и от дачи показаний отказался. Его будут судить за "покушение на убийство" и "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".