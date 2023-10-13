Житель Алтая заставил жену привязать к трубе веревку для имитации ее самоубийства
Сельчанин угрожал женщине самодельным пистолетом
13 октября 2023, 11:29, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина издевался над своей женой, а после решил ее убить таким образом, чтобы отвести от себя подозрения, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел в июне 2023 года в одном из сел Мамонтовского района. 49-летний сельчанин пришел в дом к супруге, с которой совместно не проживал несколько лет.
"Он стал избивать женщину и нанес ножевое ранение в грудную клетку. Затем, достав незаконно приобретенный самодельный пистолет, заставил привязать к трубе веревку, а другой конец обвязать <...>, тем самым сымитировав самоубийство", – рассказали в ведомстве.
Мужчине помешали соседи, пришедшие на помощь женщине.
Сельчанин вину не признал и от дачи показаний отказался. Его будут судить за "покушение на убийство" и "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".
11:31:43 13-10-2023
Урод.
11:37:40 13-10-2023
пришел в дом к супруге, с которой совместно не проживал несколько лет --- она ему открыла, наверное думала денег принес
11:53:02 13-10-2023
Гость (11:37:40 13-10-2023) пришел в дом к супруге, с которой совместно не проживал неск... У Вас совсем с мозгами плохо? даже на черный юмор не тянет.
12:07:42 13-10-2023
Гость (11:53:02 13-10-2023) У Вас совсем с мозгами плохо? даже на черный юмор не тянет.... Это у вас плохо, если вы несколько лет с ним не живете, скорее всего знаете, что он из себя представляет, нахрена в дом пускаете? Куриные мозги? Ну тогда этот случай вас ничему не научит
12:47:39 13-10-2023
Гость (11:37:40 13-10-2023) пришел в дом к супруге, с которой совместно не проживал неск... Ты -дурачёк. Это же деревня- там никто в доме двери летом не запирает на замок, если сам в доме находишься. Сто раз выходишь на улицу.
13:17:18 13-10-2023
Гость (12:47:39 13-10-2023) Ты -дурачёк. Это же деревня- там никто в доме двери летом не... там никто в доме двери летом не запирает на замок --- так это ты дурочка. Деревенская. Тогда это и твоя судьба. Я же сразу написал: куриные мозги. Уже и произошло и все равно, тупо вздыхаете - судьба... И ничему не учитесь. Ну так это ваша судьба и есть
13:21:09 13-10-2023
Гость (12:47:39 13-10-2023) Ты -дурачёк. Это же деревня- там никто в доме двери летом не... Это точно. Когда гостили у бабушки в деревне, всегда удивлялись, что люди двери не закрывают. Приходишь к соседке за чем-нибудь, дверь не заперта, в избе никого. Начинаешь искать, где хозяева. Находишь, например, в огороде.
13:28:58 13-10-2023
Гость (13:21:09 13-10-2023) Это точно. Когда гостили у бабушки в деревне, всегда удивлял... Находишь, например, в огороде --- хорошо, хоть живых
13:56:11 13-10-2023
Есть и другая сторона житья в деревне - если твоя собака подавила соседских кур или утят, - будь добр, по неписаным законам деревенской чести, сам её застрели без напоминаний. Всякие зоошизные отмазки не прокатят, если ты честный человек.