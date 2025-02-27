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Житель Алтая убил односельчанина, узнав о "взаимоотношениях" между ним и своей женой

Подозреваемый был пьян и изначально испытывал неприязнь к потерпевшему, отметили в Следкоме

27 февраля 2025, 20:00, ИА Амител

Мужчина держит нож / Фото: pxhere.com
Мужчина держит нож / Фото: pxhere.com

Житель одного из сел Баевского района убил односельчанина в ходе конфликта, возникшего из-за "обсуждения взаимоотношений односельчанина с женой подозреваемого". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, утром 26 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему другу. В доме он увидел знакомого, к которому испытывал личную неприязнь.

"Между мужчинами произошел конфликт на почве обсуждения взаимоотношений односельчанина с женой подозреваемого. В ходе ссоры злоумышленник избил потерпевшего, а также нанес ножевое ранение в его шею", – рассказали следователи.

От полученных травм пострадавший скончался. Подозреваемый же покинул место происшествия и сжег одежду, в которой находился в момент убийства.

Правоохранители задержали злоумышленника, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.

Алтайский край Убийство Происшествия

Комментарии 4

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....

20:03:56 27-02-2025

Констанция Бонасье...

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гость

21:54:54 27-02-2025

.... (20:03:56 27-02-2025) Констанция Бонасье... ... Подстанция и Констанция не при чем, тут водка))

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Бгг

06:26:23 28-02-2025

.... (20:03:56 27-02-2025) Констанция Бонасье... ... по-баевски...
а по сабжу: нечего рога наставлять

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21433

09:37:14 28-02-2025

Чтобы оценить накал любовных страстей, опубликуйте фоточки этих синих Ателл и Дыздемонов.

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