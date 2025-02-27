Житель Алтая убил односельчанина, узнав о "взаимоотношениях" между ним и своей женой

Подозреваемый был пьян и изначально испытывал неприязнь к потерпевшему, отметили в Следкоме

27 февраля 2025, 20:00, ИА Амител

Мужчина держит нож / Фото: pxhere.com

Житель одного из сел Баевского района убил односельчанина в ходе конфликта, возникшего из-за "обсуждения взаимоотношений односельчанина с женой подозреваемого". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, утром 26 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему другу. В доме он увидел знакомого, к которому испытывал личную неприязнь.

"Между мужчинами произошел конфликт на почве обсуждения взаимоотношений односельчанина с женой подозреваемого. В ходе ссоры злоумышленник избил потерпевшего, а также нанес ножевое ранение в его шею", – рассказали следователи.

От полученных травм пострадавший скончался. Подозреваемый же покинул место происшествия и сжег одежду, в которой находился в момент убийства.

Правоохранители задержали злоумышленника, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.