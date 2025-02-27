Житель Алтая убил односельчанина, узнав о "взаимоотношениях" между ним и своей женой
Подозреваемый был пьян и изначально испытывал неприязнь к потерпевшему, отметили в Следкоме
27 февраля 2025, 20:00, ИА Амител
Житель одного из сел Баевского района убил односельчанина в ходе конфликта, возникшего из-за "обсуждения взаимоотношений односельчанина с женой подозреваемого". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, утром 26 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему другу. В доме он увидел знакомого, к которому испытывал личную неприязнь.
"Между мужчинами произошел конфликт на почве обсуждения взаимоотношений односельчанина с женой подозреваемого. В ходе ссоры злоумышленник избил потерпевшего, а также нанес ножевое ранение в его шею", – рассказали следователи.
От полученных травм пострадавший скончался. Подозреваемый же покинул место происшествия и сжег одежду, в которой находился в момент убийства.
Правоохранители задержали злоумышленника, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.
20:03:56 27-02-2025
Констанция Бонасье...
21:54:54 27-02-2025
.... (20:03:56 27-02-2025) Констанция Бонасье... ... Подстанция и Констанция не при чем, тут водка))
06:26:23 28-02-2025
.... (20:03:56 27-02-2025) Констанция Бонасье... ... по-баевски...
а по сабжу: нечего рога наставлять
09:37:14 28-02-2025
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