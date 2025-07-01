Житель Алтайского края без водительских прав устроил в Горном ДТП с тремя пострадавшими
Среди раненых оказался в том числе зачинщик аварии
01 июля 2025, 16:00, ИА Амител
В Чемальском районе Республики Алтай водитель без прав спровоцировал ДТП, в котором пострадали три человека, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 30 июня около 21:35 у села Анос. 54-летний житель Алтайского края за рулем Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Fit, за рулем которого находился 61-летний житель Красноярского края.
"В результате ДТП в Чемальскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель автомобиля Toyota Corolla и пассажир автомобиля Honda Fit — 56-летняя жительница Красноярского края. Кроме того, медицинская помощь понадобилась и водителю автомобиля Honda Fit, госпитализация ему не потребовалась", — рассказали в ведомстве.
Оказалось, что зачинщик аварии сел за руль, не имея водительских прав. В его отношении возбудили административное расследование по статьям о выезде на встречную полосу в нарушение ПДД и управлении без прав.
18:03:13 01-07-2025
посадить человек 30 с полным освещением в СМИ, освистанием. чтоб другим неповадно ыло, опозорить. В СССР так делали и это работало
20:54:32 01-07-2025
"отдохнули" блин😳как же они теперь домой поедут( которые из красноярска)🙄