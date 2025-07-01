Житель Алтайского края без водительских прав устроил в Горном ДТП с тремя пострадавшими

Среди раненых оказался в том числе зачинщик аварии

01 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Чемальском районе Республики Алтай водитель без прав спровоцировал ДТП, в котором пострадали три человека, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 30 июня около 21:35 у села Анос. 54-летний житель Алтайского края за рулем Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Fit, за рулем которого находился 61-летний житель Красноярского края.

"В результате ДТП в Чемальскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель автомобиля Toyota Corolla и пассажир автомобиля Honda Fit — 56-летняя жительница Красноярского края. Кроме того, медицинская помощь понадобилась и водителю автомобиля Honda Fit, госпитализация ему не потребовалась", — рассказали в ведомстве.

Оказалось, что зачинщик аварии сел за руль, не имея водительских прав. В его отношении возбудили административное расследование по статьям о выезде на встречную полосу в нарушение ПДД и управлении без прав.