Житель Алтайского края молотком убил собутыльника, не выдержав оскорблений

Молодого человека заключили под стражу

23 апреля 2024, 15:50, ИА Амител

Молоток / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае 27-летний житель Ребрихинского района обвиняется в убийстве знакомого, сообщили в СК региона.

По данным следствия, вечером 11 апреля в одном из сел муниципалитета молодой человек распивал спиртное в доме 59-летнего знакомого. В один момент мужчины начали обмениваться оскорблениями, в результате чего гость как минимум десять раз ударил хозяина дома молотком по голове.

"Убедившись, что потерпевший скончался, злоумышленник направился к себе домой, а утром, вернувшись на место происшествия, вызвал сотрудников полиции, сообщив ложные сведения о том, что он обнаружил потерпевшего и не причастен к содеянному", – рассказали в ведомстве.

Однако обмануть правоохранителей сельчанину не удалось и под тяжестью доказательств он признался в убийстве. Сейчас молодой человек находится под стражей. Уточняется, что его и ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности.