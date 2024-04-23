Житель Алтайского края молотком убил собутыльника, не выдержав оскорблений
Молодого человека заключили под стражу
23 апреля 2024, 15:50, ИА Амител
В Алтайском крае 27-летний житель Ребрихинского района обвиняется в убийстве знакомого, сообщили в СК региона.
По данным следствия, вечером 11 апреля в одном из сел муниципалитета молодой человек распивал спиртное в доме 59-летнего знакомого. В один момент мужчины начали обмениваться оскорблениями, в результате чего гость как минимум десять раз ударил хозяина дома молотком по голове.
"Убедившись, что потерпевший скончался, злоумышленник направился к себе домой, а утром, вернувшись на место происшествия, вызвал сотрудников полиции, сообщив ложные сведения о том, что он обнаружил потерпевшего и не причастен к содеянному", – рассказали в ведомстве.
Однако обмануть правоохранителей сельчанину не удалось и под тяжестью доказательств он признался в убийстве. Сейчас молодой человек находится под стражей. Уточняется, что его и ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности.
16:34:03 23-04-2024
С каждым днем жизнь человека, ничего не стоит.
16:46:15 23-04-2024
Гость (16:34:03 23-04-2024) С каждым днем жизнь человека, ничего не стоит.... Хм..м, а это точно человек был, а не оболочка от него? По мне так пусть быдло само себя изничтожает, нация должна самоочиститься.
16:54:37 23-04-2024
Гость (16:46:15 23-04-2024) Хм..м, а это точно человек был, а не оболочка от него? По мн... - "нация должна самоочиститься" =========== Может так называемую "элиту" очистить в месте с телевизором? А то будем кричать - Ау! Никто не откликнется.
01:44:05 24-04-2024
А может стоит научится сдержанности?
а то один за языком не следит, второй за эмоциями.
не зря говорят язык твой враг а эмоции приговор.
если бы быдло вело себя адекватно то не дохли как мухи.
но быдло же не думает головой, захотело сделало.