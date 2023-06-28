Житель Алтайского края насмерть забил жену кулаком

Чтобы замести следы, преступник бросил тело в лесу

28 июня 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Новосибирский суд приговорил к тюремному сроку 55-летнего жителя Алтайского края. Его осудили за убийство жены.

В июле 2021 года 55-летний фигурант находился в одном из домов Новосибирского района с женой, где у них произошел конфликт. Во время ссоры мужчина избил потерпевшую. От полученных травм она скончалась.

Суд признал жителя Алтайского края виновным. Его отправили в колонию на семь лет, рассказали в региональном главке Следственного комитета.