Житель Алтайского края насмерть забил жену кулаком
Чтобы замести следы, преступник бросил тело в лесу
28 июня 2023, 08:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Новосибирский суд приговорил к тюремному сроку 55-летнего жителя Алтайского края. Его осудили за убийство жены.
В июле 2021 года 55-летний фигурант находился в одном из домов Новосибирского района с женой, где у них произошел конфликт. Во время ссоры мужчина избил потерпевшую. От полученных травм она скончалась.
Суд признал жителя Алтайского края виновным. Его отправили в колонию на семь лет, рассказали в региональном главке Следственного комитета.
08:39:40 28-06-2023
7 лет что то маловато
09:01:08 28-06-2023
гостья (08:39:40 28-06-2023) 7 лет что то маловато... Это ж не собака дикая, которая людей на пустыре пугает. Не расстреливать же
09:17:35 28-06-2023
гостья (08:39:40 28-06-2023) 7 лет что то маловато... Скажите спасибо, что вообще посадили. А могли бы по головке погладить, пожалеть и отпустить.
10:17:51 28-06-2023
По изложению не похоже на убийство. Здесь 111 ч. 4 чистая.
17:06:18 28-06-2023
Традиционные семейные ценности.