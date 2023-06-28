НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтайского края насмерть забил жену кулаком

Чтобы замести следы, преступник бросил тело в лесу

28 июня 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Новосибирский суд приговорил к тюремному сроку 55-летнего жителя Алтайского края. Его осудили за убийство жены.

В июле 2021 года 55-летний фигурант находился в одном из домов Новосибирского района с женой, где у них произошел конфликт. Во время ссоры мужчина избил потерпевшую. От полученных травм она скончалась.

Суд признал жителя Алтайского края виновным. Его отправили в колонию на семь лет, рассказали в региональном главке Следственного комитета.

Происшествия

Комментарии 5

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гостья

08:39:40 28-06-2023

7 лет что то маловато

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Гость

09:01:08 28-06-2023

гостья (08:39:40 28-06-2023) 7 лет что то маловато... Это ж не собака дикая, которая людей на пустыре пугает. Не расстреливать же

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Гость

09:17:35 28-06-2023

гостья (08:39:40 28-06-2023) 7 лет что то маловато... Скажите спасибо, что вообще посадили. А могли бы по головке погладить, пожалеть и отпустить.

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Гость

10:17:51 28-06-2023

По изложению не похоже на убийство. Здесь 111 ч. 4 чистая.

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Гость

17:06:18 28-06-2023

Традиционные семейные ценности.

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