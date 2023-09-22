Житель Алтайского края несколько месяцев получал пенсию за умершую мать

Он заработал 34 тысячи рублей и условный срок

22 сентября 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае осудили мужчину, получавшего пенсию за свою умершую мать. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Житель Солтонского района после похорон не сообщил в органы о том, что мама скончалась. Уже умершей женщине продолжала приходить пенсия, которую три месяца получал ее сын.

Всего мужчина смог заработать на своей махинации 34 тысячи рублей. Схему раскрыли, сельчанин предстал перед судом и получил год условно.