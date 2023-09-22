Житель Алтайского края несколько месяцев получал пенсию за умершую мать
Он заработал 34 тысячи рублей и условный срок
22 сентября 2023, 09:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае осудили мужчину, получавшего пенсию за свою умершую мать. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.
Житель Солтонского района после похорон не сообщил в органы о том, что мама скончалась. Уже умершей женщине продолжала приходить пенсия, которую три месяца получал ее сын.
Всего мужчина смог заработать на своей махинации 34 тысячи рублей. Схему раскрыли, сельчанин предстал перед судом и получил год условно.
10:09:28 22-09-2023
34 тр. за 3 мес - большие пенсии у нас!
10:10:31 22-09-2023
даа.. многомиллиардная махинация
10:41:21 22-09-2023
Бешенные деньги! и как на них прожить, конечно богу душу отдашь.............
11:07:20 22-09-2023
Мда,вот это пенсии у нас ,вот это забота о человеке.Позорище.
11:46:43 22-09-2023
Зато Ливии помочь надо
12:38:04 22-09-2023
В Ливии нефть. Ей могут помочь американцы, нефть будет в их зоне влияния, это повлияет на цены, а значит на российский бюджет, а значит на бюджетников. Все связано, нахаляву никто никому не помогает, любая помощь имеет цель. Американцы уже сотни миллиардов долларов на Украину истратили не потому что очень сильно любят украинцев и у них у самих не было на что истратить эти деньги
13:18:45 22-09-2023
Это социальная защита может - судом угрожать, удавятся..
15:39:26 22-09-2023
Гость (13:18:45 22-09-2023) Это социальная защита может - судом угрожать, удавятся..... О, угрожать - не то слово! Когда субсидии на комм.услуги предлагали на право и налево знакомая бабка пошла и оформила. Получала по 1200 неск.месяцев. Перед Новым годом кто - то очухался и решили что перебор, не правильно бабке платили и прислали письмо вернуть 11000тыс. или суд и арест пенсии. Бабка заплатила эти деньги в сбере. На жизнь на месяц и на Новый год осталось 2тыс. Бабка плачет. Люди подсказали идти в Совкомбанк и попросить Халву. Слава Богу банк дал бабке Халву с лимитом 10тыс. Так бабка пережила Нов.год и месяц до пенсии. Еду в кредит покупала. Так из месяца в месяц теперь не может вылезти из кредита и не шляется за субсидиями.
13:11:52 23-09-2023
Гость (15:39:26 22-09-2023) О, угрожать - не то слово! Когда субсидии на комм.усл... Зря вернула. То, что было начисленно ошибочно, не ее вина. А судом они просто пугали, так как проиграли бы его.
13:28:43 22-09-2023
не сообщил в органы о том, что мама скончалась........... а нужно кому-то сообщать? У меня бабушка умерла, на следующий день от соцзащиты пришло письмо, что в связи со смертью заявителя, заявление переведено в архив.
14:04:45 22-09-2023
Министру транспорта тогда 10 лет давайте
16:46:04 23-09-2023
А самое главное почти не кто и не заметил-где так громко заявленные 17 760 рублей пенсия в Алтайском крае