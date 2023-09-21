Брата экс-главы алтайского Минздрава будут судить по новому эпизоду взяточничества

Бывший главврач КУЗ РА "Станция переливания крови" признал свою вину еще на стадии предварительного следствия

21 сентября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай в суд направили дело экс-руководителя КУЗ РА "Станция переливания крови", которого обвиняют в получении взяток за покровительство компании "Данарт". Как сообщает "Банкфакс", речь может идти о брате экс-министра здравоохранения региона Андрея Решетова.

Как установили следователи, с мая 2016 года по декабрь 2018-го главный врач получил взятки на общую сумму 164 тысячи рублей. За это он должен был посодействовать компании в заключении трех госконтрактов и шести договоров на ремонт и обслуживание медицинской техники, а также покровительствовать организации.

Бывший главврач признал свою вину еще на стадии предварительного следствия. Уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ передали в суд для рассмотрения по существу.

Как отмечает издание, в указанный период станцией руководил Андрей Решетов. Местные СМИ называют его братом экс-министра Минздрава республики Павла Решетова. При этом ранее мужчину уже ловили на взятке – будучи главой станции переливания крови он получил 400 тысяч рублей от некоей фирмы за гарантированную победу в конкурсе на поставку медицинских материалов. В 2019 году он получил штраф в размере 2,8 млн рублей по решению суда.

Компания "Данарт" же фигурировала в деле Павла Решетова. Он тоже получал средства от представителей компании, когда был директором Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Взамен Решетов обещал покровительство при заключении контракта именно с этой организацией на поставку двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией, различных медицинских изделий и другого. Он получил три с половиной года колонии строгого режима со штрафом 1,2 млн рублей.