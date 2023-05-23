Житель Алтайского края незаконно напилил берёз на 400 тысяч рублей
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
23 мая 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Первомайском районе Алтайского края местный житель незаконно спилил 24 берёзы более чем на 400 тысяч рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.
Дрова мужчина заготовил на территории Озерского участкового лесничества и увёз древесину домой.
Полицейские задержали подозреваемого и изъяли распиленные деревья, которые лежали у него во дворе.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке в особо крупном размере. Сельчанину предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.
12:30:14 23-05-2023
Ну все, сейчас лет на 10 укатают, он же не 100 лямов слямзил.
13:19:15 23-05-2023
Ужас он не добрал даже до миллиона и не попадает под программу "100 миллионов и идите все лесом"
13:27:57 23-05-2023
Эх, не то он пилил … (((
13:37:33 23-05-2023
Не колоть нам седня * Чурки из берёз * Возбуждает дело * Дровяной вопрос
14:12:28 23-05-2023
Нашли, кого оправдывать. Спилил он эти 24 березы, действительно, не законно. Каждый так спилит - и рощи нет. А попробуйте дерево вырастить, чтобы оно не погибло.