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Житель Алтайского края незаконно напилил берёз на 400 тысяч рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

23 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Первомайском районе Алтайского края местный житель незаконно спилил 24 берёзы более чем на 400 тысяч рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Дрова мужчина заготовил на территории Озерского участкового лесничества и увёз древесину домой.

Полицейские задержали подозреваемого и изъяли распиленные деревья, которые лежали у него во дворе.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке в особо крупном размере. Сельчанину предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Алтайский край

Комментарии 5

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Гость

12:30:14 23-05-2023

Ну все, сейчас лет на 10 укатают, он же не 100 лямов слямзил.

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Олег

13:19:15 23-05-2023

Ужас он не добрал даже до миллиона и не попадает под программу "100 миллионов и идите все лесом"

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Гость

13:27:57 23-05-2023

Эх, не то он пилил … (((

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Гость

13:37:33 23-05-2023

Не колоть нам седня * Чурки из берёз * Возбуждает дело * Дровяной вопрос

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Гость

14:12:28 23-05-2023

Нашли, кого оправдывать. Спилил он эти 24 березы, действительно, не законно. Каждый так спилит - и рощи нет. А попробуйте дерево вырастить, чтобы оно не погибло.

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