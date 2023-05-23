Житель Алтайского края незаконно напилил берёз на 400 тысяч рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

23 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Первомайском районе Алтайского края местный житель незаконно спилил 24 берёзы более чем на 400 тысяч рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Дрова мужчина заготовил на территории Озерского участкового лесничества и увёз древесину домой.

Полицейские задержали подозреваемого и изъяли распиленные деревья, которые лежали у него во дворе.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке в особо крупном размере. Сельчанину предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.