Житель Алтайского края оформил кредит на умершего брата, чтобы купить бензотриммер
За это он получил 100 часов обязательных работ
03 декабря 2024, 09:24, ИА Амител
Житель Рубцовского района взял кредит от имени покойного брата. Деньги он потратил на бензотриммер и продукты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Установлено, что мужчина зашел в личный кабинет покойного брата на сайте микрофинансовой компании. Там от его имени он заключил кредитный договор. После злоумышленник получил 10 тыс. рублей, на которые купил бензотриммер. Оставшуюся часть денег он потратил на продукты.
"Мировым судьей судебного участка Рубцовского района Алтайского края мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ", – заключили в ведомстве.
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