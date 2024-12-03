Житель Алтайского края оформил кредит на умершего брата, чтобы купить бензотриммер

За это он получил 100 часов обязательных работ

03 декабря 2024, 09:24, ИА Амител

Судейский молот / Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

Житель Рубцовского района взял кредит от имени покойного брата. Деньги он потратил на бензотриммер и продукты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Установлено, что мужчина зашел в личный кабинет покойного брата на сайте микрофинансовой компании. Там от его имени он заключил кредитный договор. После злоумышленник получил 10 тыс. рублей, на которые купил бензотриммер. Оставшуюся часть денег он потратил на продукты.