Житель Алтайского края перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей
Мужчине сказали, что с его счетов пытаются украсть деньги и нужно срочно взять кредиты
02 апреля 2025, 15:40, ИА Амител
Житель Топчихинского района Алтайского края перевел мошенникам 1,445 млн рублей, сообщили в МВД региона.
Мужчине 1966 года рождения позвонил якобы сотрудник оператора связи и заявил, что его устаревшую сим-карту нужно заменить. Для этого сельчанин назвал незнакомцу код из SMS, после чего ему позвонил другой человек и сказал, что неизвестные пытаются украсть деньги с его счетов. Поэтому надо срочно взять кредит в трех банках и перевести их по указанным реквизитам.
"В итоге мужчина лишился 1,445 млн рублей. Поняв, что попал в руки аферистов, обратился в полицию", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
15:44:06 02-04-2025
Каждый день одни и те же новости. Как под копирку.
15:48:08 02-04-2025
Гон какой-то, "неизвестные пытаются украсть деньги с его счетов. Поэтому надо срочно взять кредит в трех банках и перевести их по указанным реквизитам". Что за бред, как на такое можно вообще повестись ?
09:53:22 03-04-2025
Гость (15:48:08 02-04-2025) Гон какой-то, "неизвестные пытаются украсть деньги с его сче... Просто здесь максимально сократили легенду мошенников.
16:20:04 02-04-2025
Уже даже не жалко их
16:58:29 02-04-2025
ну и ладно, значит легко достались, раз головешкой не думал
17:15:44 02-04-2025
Кредит зачем брать?
19:25:12 02-04-2025
Возьми кредит в трех банках и получи четвертый в подарок! Вот и пусть теперь платит за свою глупость!