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Житель Алтайского края перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей

Мужчине сказали, что с его счетов пытаются украсть деньги и нужно срочно взять кредиты

02 апреля 2025, 15:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Житель Топчихинского района Алтайского края перевел мошенникам 1,445 млн рублей, сообщили в МВД региона.

Мужчине 1966 года рождения позвонил якобы сотрудник оператора связи и заявил, что его устаревшую сим-карту нужно заменить. Для этого сельчанин назвал незнакомцу код из SMS, после чего ему позвонил другой человек и сказал, что неизвестные пытаются украсть деньги с его счетов. Поэтому надо срочно взять кредит в трех банках и перевести их по указанным реквизитам.

"В итоге мужчина лишился 1,445 млн рублей. Поняв, что попал в руки аферистов, обратился в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 7

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Гость

15:44:06 02-04-2025

Каждый день одни и те же новости. Как под копирку.

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Гость

15:48:08 02-04-2025

Гон какой-то, "неизвестные пытаются украсть деньги с его счетов. Поэтому надо срочно взять кредит в трех банках и перевести их по указанным реквизитам". Что за бред, как на такое можно вообще повестись ?

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Гость

09:53:22 03-04-2025

Гость (15:48:08 02-04-2025) Гон какой-то, "неизвестные пытаются украсть деньги с его сче... Просто здесь максимально сократили легенду мошенников.

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Гость

16:20:04 02-04-2025

Уже даже не жалко их

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Гость

16:58:29 02-04-2025

ну и ладно, значит легко достались, раз головешкой не думал

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Гость

17:15:44 02-04-2025

Кредит зачем брать?

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Гость

19:25:12 02-04-2025

Возьми кредит в трех банках и получи четвертый в подарок! Вот и пусть теперь платит за свою глупость!

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