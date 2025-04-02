Житель Алтайского края перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей

Мужчине сказали, что с его счетов пытаются украсть деньги и нужно срочно взять кредиты

02 апреля 2025, 15:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Житель Топчихинского района Алтайского края перевел мошенникам 1,445 млн рублей, сообщили в МВД региона.

Мужчине 1966 года рождения позвонил якобы сотрудник оператора связи и заявил, что его устаревшую сим-карту нужно заменить. Для этого сельчанин назвал незнакомцу код из SMS, после чего ему позвонил другой человек и сказал, что неизвестные пытаются украсть деньги с его счетов. Поэтому надо срочно взять кредит в трех банках и перевести их по указанным реквизитам.

"В итоге мужчина лишился 1,445 млн рублей. Поняв, что попал в руки аферистов, обратился в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.