Жительница Бийска в надежде получить сверхприбыль отдала мошенникам 7 млн рублей
Правоохранители возбудили уголовное дело
28 марта 2025, 13:40, ИА Амител
Жительница Бийска отдала мошенникам почти 7 млн рублей в надежде получить сверхприбыль на бирже, сообщили в МВД Алтайского края.
Ранее женщина больше года успешно торговала на бирже, но перед Новым годом с ней связалась представитель неизвестного ей инвестиционного проекта и предложила перевести все активы к ним. Бийчанка отказалась, но спустя три месяца уговоров консультанту удалось добиться согласия.
"Женщина создала электронный кошелек и под диктовку куратора внесла все свои сбережения на новый счет. Но баланс остался неизменным. Наставник перестал выходить на связь", – рассказали в ведомстве.
Бийчанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Барнауле 23-летняя студентка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Обман начался с предлога продлить договор связи.
13:49:17 28-03-2025
Биржа дело рискованное.
Единственное не понятно, откуда у людей которые готовы просто так отправить кому-то 7 млн. такая сумма собралась.
13:51:28 28-03-2025
Ранее женщина больше года успешно торговала на бирже......?Там только брокеры получают прибыль мягко говоря обманывая трейдеров....
14:06:05 28-03-2025
У всех нормальных людей один вопрос-откуда у такой дуры 7 млн? У меня всё.
14:25:56 28-03-2025
Гость (14:06:05 28-03-2025) У всех нормальных людей один вопрос-откуда у такой дуры 7 мл... Всякие истории имеются. У меня знакомый продал квартиру от наследства, деньги пропил.
14:38:50 28-03-2025
Гость (14:25:56 28-03-2025) Всякие истории имеются. У меня знакомый продал квартиру от н...
ну понимал что делает. Брал деньги - получал товар, выпивал товар. Никакого обмана. А тут - ... просто она не сильно видно вкалывала чтобы это заработать - легко пришло - легко ушло
14:18:32 28-03-2025
А вы такие умные на минималку- живёте
14:43:21 28-03-2025
Гость (14:18:32 28-03-2025) А вы такие умные на минималку- живёте... Что здесь написано?! Ааааа.... Как разгадать? Вроде бы и слов немного )
15:46:05 28-03-2025
Тоесть кпшолка больше года успешно промышляла на бирже , а налоги не платила ?
Для начала бийчаннку посадите, а потом уже как налоги вернёт и отсидит, пусть пишет заявление.
09:51:12 29-03-2025
"На дурака не нужен нож.
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И делай с ним что хочешь"
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