Жительница Бийска в надежде получить сверхприбыль отдала мошенникам 7 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

28 марта 2025, 13:40, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Жительница Бийска отдала мошенникам почти 7 млн рублей в надежде получить сверхприбыль на бирже, сообщили в МВД Алтайского края.

Ранее женщина больше года успешно торговала на бирже, но перед Новым годом с ней связалась представитель неизвестного ей инвестиционного проекта и предложила перевести все активы к ним. Бийчанка отказалась, но спустя три месяца уговоров консультанту удалось добиться согласия.

"Женщина создала электронный кошелек и под диктовку куратора внесла все свои сбережения на новый счет. Но баланс остался неизменным. Наставник перестал выходить на связь", – рассказали в ведомстве.

Бийчанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле 23-летняя студентка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Обман начался с предлога продлить договор связи.