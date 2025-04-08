На Алтае мужчина получил четыре года колонии за избиение детей сожительницы

Он истязал несовершеннолетних, так как был недоволен их поведением

08 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

Фото: Tingey Injury Law Firm / unsplash.com

43-летнего мужчину, проживающего в Быстроистокском районе Алтайского края, признали виновным в истязании малолетних детей своей сожительницы, сообщили в региональном управлении СК.

В период с 2022 по 2024 год сельчанин систематически применял насилие к несовершеннолетним, нанося им телесные повреждения из-за недовольства их поведением и качеством выполнения поручений.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам колонии общего режима.