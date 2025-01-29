Пряталась у соседки. Новосибирец избил свою мать из-за квартиры и сломал ей руку

По словам женщины, мужчина работает охранником, пьет "и не только"

29 января 2025, 23:29, ИА Амител

Пострадавшая пенсионерка / Фото: "КП-Новосибирск"

Житель Новосибирска так избил свою 66-летнюю мать, что сломал ей руку. Как сообщает "КП-Новосибирск", пенсионерка утверждает, что сын истязает ее уже десять лет, и просит спасти ее от издевательств.

"Он работает охранником. Сутки на смене, а двое дома проводит. Пьет и не только. Это мой старший сын, младший пропал без вести несколько лет назад в Чувашии. Он единственный защищал меня, но и ему доставалось, а сейчас заступиться некому, бьет меня уже десять лет", – рассказала пожилая женщина.

Она обращалась в полицию, сына привлекали по достаточно мягкой статье "Побои", но ситуацию это не исправило. По словам пострадавшей, у нее уже "стопка квитков из полиции" – сыну то присуждают штраф, то до пяти суток ареста. Причинами конфликтов служит квартира – мужчина дожидается, когда женщина умрет.

"Спрашивает каждый день: "Когда ты уже сдохнешь?" Я четыре года назад приводила риелторов, предлагала продать или разменять ее. Сын против. У него не осталось человеческих качеств", – рассказала пенсионерка.

27 января новосибирец снова накинулся на мать и избил ее до перелома руки. От тирана пострадавшая пряталась у соседки, к которой удалось выбраться, дождавшись момента. Женщину госпитализировали – у нее диагностировали множественные гематомы и перелом руки.

"До этого сын ломал мне уже руку, но только левую. Точный диагноз я уже увижу в выписке. Сейчас мне уже легче: врачи лечение назначили, оно помогает", – добавила женщина.

В ГУ МВД России подтвердили поступление сообщения из больницы. Сейчас правоохранители проводят проверку, а также ищут сына пенсионерки, чтобы опросить его.