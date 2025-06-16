Житель Алтайского края попал под следствие из-за комментариев в социальных сетях
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о призыве к терроризму
16 июня 2025, 14:00, ИА Амител
В отношении жителя Алтайского края возбудили уголовное дело из-за комментариев, оставленных им в соцсетях в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Как уточнили в ведомстве, 24-летний житель региона публиковал высказывания, призывающие к насильственной смене власти в России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет")", – уточнили в агентстве.
Согласно Уголовному кодексу РФ, молодому человеку грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет, а также штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Напомним, в Барнауле иностранца приговорили к 13 годам колонии за оправдание терроризма. 21-летний гражданин другого государства публично оправдывал деятельность международной террористической организации. В Telegram он проводил беседы, распространял фото и видео в группах социальных сетей.
15:02:25 16-06-2025
В тему вспоминается анекдот про сантехника... Хотя нет, лучше этот анекдот забыть в наше время😂
15:53:20 16-06-2025
Гость (15:02:25 16-06-2025) В тему вспоминается анекдот про сантехника... Хотя нет, лучш... Да мы поняли, не тупее троллейбуса.
17:00:27 16-06-2025
Musik (15:53:20 16-06-2025) Да мы поняли, не тупее троллейбуса. ... Я тупее троллейбуса. Расскажите анекдот про сантехника.
Я знаю только про мудрого человека:
"Однажды один очень мудрый человек ничего не сказал... Времена были опасные, да и собеседники ненадежные"
21:24:44 16-06-2025
Как говорил Дон Карлеоне, рыба с закрытым ртом никогда не попадается на крючок.
13:56:48 17-06-2025
Гость (21:24:44 16-06-2025) Как говорил Дон Карлеоне, рыба с закрытым ртом никогда не по... карлеоне был не в курсе что в сети нет анонимности! IP тем более - тут каждый как на ладони. в 24 годика этого не знать, это или идиотизм или действительно отшибленный и ему единственное спасение - тюрьма
13:57:43 17-06-2025
у моего прадеда в 24 была почетная профессия и трое детей, а эти телки сидят каменты чегеваровы строчат...позор
15:48:57 17-06-2025
Гость (13:57:43 17-06-2025) у моего прадеда в 24 была почетная профессия и трое детей, а... ты не забывай у них тогда по 50 соток было. Там присесть пообедать иногда возможности не было не то что че то строчить где то в соцсетях