Житель Алтайского края попал под следствие из-за комментариев в социальных сетях

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о призыве к терроризму

16 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В отношении жителя Алтайского края возбудили уголовное дело из-за комментариев, оставленных им в соцсетях в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, 24-летний житель региона публиковал высказывания, призывающие к насильственной смене власти в России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет")", – уточнили в агентстве.

Согласно Уголовному кодексу РФ, молодому человеку грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет, а также штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Напомним, в Барнауле иностранца приговорили к 13 годам колонии за оправдание терроризма. 21-летний гражданин другого государства публично оправдывал деятельность международной террористической организации. В Telegram он проводил беседы, распространял фото и видео в группах социальных сетей.