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Житель Алтайского края поймал 26 лещей и попал под "уголовку"

У сельчанина изъяли добычу, орудия лова и лодку с мотором

20 мая 2024, 16:30, ИА Амител

Пойманные лещи / Фото: t.me/policebiysk
Пойманные лещи / Фото: t.me/policebiysk

В Алтайском крае в отношении 28-летнего жителя села Акатьево Солтонского района возбудили уголовное дело за незаконную ловлю рыбы, сообщили в муниципальном управлении МВД "Бийское".

Мужчина раскинул сети на реке Неня и в них угодили 26 лещей. Задержали сельчанина прямо во время рыбалки.

У молодого человека изъяли моторную лодку, орудия лова и добычу. Причиненный ущерб оценили примерно в 26 тысяч рублей.

В апреле в Бийске задержали мужчину, который в период нереста наловил щук, окуней, чебаков и карасей.

Алтайский край браконьеры

Комментарии 4

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Мимонепроходящий

18:36:34 20-05-2024

Во время нерестового запрета с лодки, сетями ?? Ой, дураааак. Не будет у него теперь лодки..

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Гость

20:03:04 20-05-2024

Поймал лещей как шокк

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Гость

20:53:07 20-05-2024

Переусердствовал.

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Гость

09:48:10 21-05-2024

Да скажите спасибо ему, что очищает водоём от этой погани... Это же рыба-свинья, жрущая всё подряд, которая истребила всё многообразие видов, которые обитали в Обском бассейне...

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