Житель Алтайского края поймал 26 лещей и попал под "уголовку"

У сельчанина изъяли добычу, орудия лова и лодку с мотором

20 мая 2024, 16:30, ИА Амител

Пойманные лещи / Фото: t.me/policebiysk

В Алтайском крае в отношении 28-летнего жителя села Акатьево Солтонского района возбудили уголовное дело за незаконную ловлю рыбы, сообщили в муниципальном управлении МВД "Бийское".

Мужчина раскинул сети на реке Неня и в них угодили 26 лещей. Задержали сельчанина прямо во время рыбалки.

У молодого человека изъяли моторную лодку, орудия лова и добычу. Причиненный ущерб оценили примерно в 26 тысяч рублей.

В апреле в Бийске задержали мужчину, который в период нереста наловил щук, окуней, чебаков и карасей.