Житель Алтайского края поймал 26 лещей и попал под "уголовку"
У сельчанина изъяли добычу, орудия лова и лодку с мотором
20 мая 2024, 16:30, ИА Амител
Пойманные лещи / Фото: t.me/policebiysk
В Алтайском крае в отношении 28-летнего жителя села Акатьево Солтонского района возбудили уголовное дело за незаконную ловлю рыбы, сообщили в муниципальном управлении МВД "Бийское".
Мужчина раскинул сети на реке Неня и в них угодили 26 лещей. Задержали сельчанина прямо во время рыбалки.
У молодого человека изъяли моторную лодку, орудия лова и добычу. Причиненный ущерб оценили примерно в 26 тысяч рублей.
В апреле в Бийске задержали мужчину, который в период нереста наловил щук, окуней, чебаков и карасей.
18:36:34 20-05-2024
Во время нерестового запрета с лодки, сетями ?? Ой, дураааак. Не будет у него теперь лодки..
20:03:04 20-05-2024
Поймал лещей как шокк
20:53:07 20-05-2024
Переусердствовал.
09:48:10 21-05-2024
Да скажите спасибо ему, что очищает водоём от этой погани... Это же рыба-свинья, жрущая всё подряд, которая истребила всё многообразие видов, которые обитали в Обском бассейне...