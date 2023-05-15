Жительница Алтая перечислила мошенникам более 1,2 млн рублей
Женщине позвонил "полицейский" и попросил перевести деньги на безопасный счёт, чтобы сохранить средства от злоумышленников
15 мая 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
67-летняя жительница Рубцовска перевела мошенникам более 1,2 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Со слов горожанки, ей позвонил незнакомец, представился полицейским из Москвы и сказал, что аферисты по генеральной доверенности от её имени пытаются снять деньги с лицевого счёта.
Женщина поверила этим словам и по указанию перевела на "безопасный счёт" сначала 200 тысяч рублей, а затем осуществила 58 транзакций по 14 700 рублей и 12 – по 14 990 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
11:59:21 15-05-2023
Даже не интересно уже...нисколько
12:16:11 15-05-2023
Почему 58 транзакций не вызывают подозрение у банка.
12:46:09 15-05-2023
позвонил незнакомец, представился полицейским из Москвы и сказал, что аферисты --- незнакомцев, кем бы они ни представились, нужно отправлять в ... банк)
12:47:27 15-05-2023
Почему 58 транзакций не вызывают подозрение у банка.---- это момент истины)
12:49:18 15-05-2023
не вызывают подозрение у банка - наверное потому что это им выгодно
14:31:34 15-05-2023
Тоже сегодня звонила женщина, якобы полицейская, якобы из Москвы. Обращалась по имени-отчеству (кто-то ведь дает сведения). Послал. Пробил телефон - номер омский.
14:52:59 15-05-2023
Звонят постоянно, и что интересно после того как пошлешь перезванивают и посылают в обратку и бросают трубку
15:25:39 15-05-2023
Евгений (14:52:59 15-05-2023) Звонят постоянно, и что интересно после того как пошлешь пер... Я посылаю и сразу блокирую номер. А кода только начинают вливать про милицию из Москвы, говорю, что разговор записываю. Больше не звонят.