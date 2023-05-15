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Жительница Алтая перечислила мошенникам более 1,2 млн рублей

Женщине позвонил "полицейский" и попросил перевести деньги на безопасный счёт, чтобы сохранить средства от злоумышленников

15 мая 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

67-летняя жительница Рубцовска перевела мошенникам более 1,2 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Со слов горожанки, ей позвонил незнакомец, представился полицейским из Москвы и сказал, что аферисты по генеральной доверенности от её имени пытаются снять деньги с лицевого счёта.

Женщина поверила этим словам и по указанию перевела на "безопасный счёт" сначала 200 тысяч рублей, а затем осуществила 58 транзакций по 14 700 рублей и 12 – по 14 990 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Комментарии 8

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Гость

11:59:21 15-05-2023

Даже не интересно уже...нисколько

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Гость

12:16:11 15-05-2023

Почему 58 транзакций не вызывают подозрение у банка.

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Гость

12:46:09 15-05-2023

позвонил незнакомец, представился полицейским из Москвы и сказал, что аферисты --- незнакомцев, кем бы они ни представились, нужно отправлять в ... банк)

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Гость

12:47:27 15-05-2023

Почему 58 транзакций не вызывают подозрение у банка.---- это момент истины)

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Гость

12:49:18 15-05-2023

не вызывают подозрение у банка - наверное потому что это им выгодно

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Гость

14:31:34 15-05-2023

Тоже сегодня звонила женщина, якобы полицейская, якобы из Москвы. Обращалась по имени-отчеству (кто-то ведь дает сведения). Послал. Пробил телефон - номер омский.

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Евгений

14:52:59 15-05-2023

Звонят постоянно, и что интересно после того как пошлешь перезванивают и посылают в обратку и бросают трубку

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Гость

15:25:39 15-05-2023

Евгений (14:52:59 15-05-2023) Звонят постоянно, и что интересно после того как пошлешь пер... Я посылаю и сразу блокирую номер. А кода только начинают вливать про милицию из Москвы, говорю, что разговор записываю. Больше не звонят.

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