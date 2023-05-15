Жительница Алтая перечислила мошенникам более 1,2 млн рублей

Женщине позвонил "полицейский" и попросил перевести деньги на безопасный счёт, чтобы сохранить средства от злоумышленников

15 мая 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

67-летняя жительница Рубцовска перевела мошенникам более 1,2 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Со слов горожанки, ей позвонил незнакомец, представился полицейским из Москвы и сказал, что аферисты по генеральной доверенности от её имени пытаются снять деньги с лицевого счёта.

Женщина поверила этим словам и по указанию перевела на "безопасный счёт" сначала 200 тысяч рублей, а затем осуществила 58 транзакций по 14 700 рублей и 12 – по 14 990 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.