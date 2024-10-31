Житель Алтайского края решил съездить в магазин на тракторе и попал в тюрьму

Судьбу транспорта еще решают в суде

31 октября 2024, 13:30, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Солонешенском районе мужчина решил съездить в магазин на тракторе, но попал под следствие. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Пьяный сельчанин поехал на колесном тракторе в магазин. По дороге он встретил полицейский автомобиль и решил, что правоохранители захотят его остановить. Поэтому мужчина сам заглушил двигатель. На вопрос полицейских о том, пил ли он алкоголь, ответил утвердительно. Ранее он попадал под административную ответственность за вождение в пьяном виде, поэтому в его отношении возбудили уголовное дело.

Солонешенский районный суд Алтайского края осудил гражданина на один год лишения свободы с лишением водительских прав на два с половиной года. Однако трактор в доход государства не конфисковал, поскольку он находится в общей долевой собственности. Прокуратура района не согласилась с решением суда, но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Кассационный суд не согласился с решениями нижестоящих судов: в соответствии с УК РФ обвиняемому принадлежит имущество, находящееся как в его собственности, так и в общей собственности обвиняемого и иных лиц. Приговор в этой части отменили и направили на новое рассмотрение.