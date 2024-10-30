Житель Алтайского края сломал челюсть другу из-за старых обид

Обвиняемый несколько раз ударил приятеля битой

30 октября 2024, 10:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Житель Петропавловского района пошел под суд за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Он сломал челюсть другу, ударив его битой, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В январе 2024 года молодые люди вспомнили старые обиды, распивая спиртное в местном кафе. После его закрытия компания направилась к дому одного из сельчан. Там словесные разборки перешли в драку, в ходе которой потерпевший достал пневматический пистолет и стал угрожать подсудимому. Тот, в свою очередь, достал из автомобиля деревянную биту и ударил обидчика по голове. Последний потерял сознание и упал на землю, после чего подсудимый еще раз ударил его. В результате мужчина получил открытый двусторонний перелом нижней челюсти, множественные ссадины и кровоподтеки.

Вину злоумышленник признал. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.