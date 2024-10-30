Житель Алтайского края сломал челюсть другу из-за старых обид
Обвиняемый несколько раз ударил приятеля битой
30 октября 2024, 10:00, ИА Амител
Житель Петропавловского района пошел под суд за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Он сломал челюсть другу, ударив его битой, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
В январе 2024 года молодые люди вспомнили старые обиды, распивая спиртное в местном кафе. После его закрытия компания направилась к дому одного из сельчан. Там словесные разборки перешли в драку, в ходе которой потерпевший достал пневматический пистолет и стал угрожать подсудимому. Тот, в свою очередь, достал из автомобиля деревянную биту и ударил обидчика по голове. Последний потерял сознание и упал на землю, после чего подсудимый еще раз ударил его. В результате мужчина получил открытый двусторонний перелом нижней челюсти, множественные ссадины и кровоподтеки.
Вину злоумышленник признал. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.
10:31:06 30-10-2024
Минус два дебила.
11:00:30 30-10-2024
Год условно за удовольствие сломать вражине челюсть - да это просто мармелад) в этом проблема российского правосудия - закон предусматривает слишком широкие рамки для санкций. Если бы человек знал, что его действия оценят как тяжкие телесные повреждения, а множественный перелом челюсти ввиду примененной биты это и есть тяжкие, то он бы может подумал - а стоит ли так поступать. Ибо тяжкие - это 8 лет, а побои - это год условно. Неправильно это.
11:02:57 30-10-2024
В Барнауле еще где-то бегает горбы ломающий. Поймать не могут?
12:38:07 30-10-2024
Гость (11:02:57 30-10-2024) В Барнауле еще где-то бегает горбы ломающий. Поймать не могу... Ты адрес напиши - приеду.
11:51:01 30-10-2024
Вот если бы глаз выбил, то ни чего бы не было.
Согласно народной мудрости- " кто старое потянет, тому глаз, вон"
12:12:43 30-10-2024
Не зря народная мудрость гласит - достал пистолет - стреляй. Очень поучительно.
16:50:56 30-10-2024
Гость (12:12:43 30-10-2024) Не зря народная мудрость гласит - достал пистолет - стреляй.... Взял нож - режь, достал бутерброд - ешь