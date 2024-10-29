Толпа пьяных цыган избила полицейского из-за замечания

Нападавших разыскивают

29 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Туле толпа цыган из 12 человек избила полицейского, пишет Mash.

37-летний правоохранитель сделал замечание шумной компании, которая распивала спиртное в общественном месте.

В итоге на стража порядка набросились и побили. Мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Нападавших ищут.

24 октября в Коркине Челябинской области начались массовые беспорядки: местные жители пришли в цыганский квартал и устроили там погром. Причиной стало убийство таксистки, которое произошло накануне.

В преступлении подозревают двух представителей цыганской диаспоры, один из которых – глухонемой несовершеннолетний.