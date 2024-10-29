Толпа пьяных цыган избила полицейского из-за замечания
Нападавших разыскивают
29 октября 2024, 09:45, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
В Туле толпа цыган из 12 человек избила полицейского, пишет Mash.
37-летний правоохранитель сделал замечание шумной компании, которая распивала спиртное в общественном месте.
В итоге на стража порядка набросились и побили. Мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Нападавших ищут.
24 октября в Коркине Челябинской области начались массовые беспорядки: местные жители пришли в цыганский квартал и устроили там погром. Причиной стало убийство таксистки, которое произошло накануне.
В преступлении подозревают двух представителей цыганской диаспоры, один из которых – глухонемой несовершеннолетний.
09:48:23 29-10-2024
Офигеть! и этот беспредел в наше время??? Да и за силовые структуры печально?! Как стало возможно??? допущена халатность в работе!
09:54:25 29-10-2024
О, они уже полицейских бьют. Пьяной толпой, это по десятке минимум. А против цыган применять нельзя? Наверное страшно?
10:04:43 29-10-2024
Этих чавэл нужно в резервацию за колючую проволоку всех согнать. Какую они пользу обществу принесли за всё время существования? И сказку про Будулая запретить.
10:05:23 29-10-2024
Таких случаев должно быть больше иначе увы ничего не изменится
10:07:49 29-10-2024
это точно идут провокации!
с целью дестабилизации!!!
10:20:25 29-10-2024
Цыгане распоясались - дьявольский народ. Благодать, когда их нет и делает это ни власть, а смотрящий.
10:26:22 29-10-2024
Не удивлюсь, если опять окажется, что полицейского избили несовершеннолетние или вообще дети. Ромалы они такие
10:49:18 29-10-2024
ВВП (10:26:22 29-10-2024) Не удивлюсь, если опять окажется, что полицейского избили не... несовершеннолетние глухонемые дети
11:23:26 29-10-2024
Гость (10:49:18 29-10-2024) несовершеннолетние глухонемые дети... Бухие, ага.
11:21:17 29-10-2024
налоги не платят. законы не чтят. а нахрена они стране нужны? от них только разбой, воровство и срач.
12:25:29 29-10-2024
Не а почему они не воюют. Все граждане РФ. Пособия их семьи получают на миллиарды рублей от государства. Срочно нужно собрать цыганскую армию и закинуть в тыл на СВО. Пусть попробуют побить полицейских там.
13:21:14 29-10-2024
Гость (12:25:29 29-10-2024) Не а почему они не воюют. Все граждане РФ. Пособия их семьи ... Причем это не только цыган касается, ко многим буйным примерно такой же вопрос, схренали он такой буйный здесь? Или здесь его по полной успокоить, или пусть пользу приносит
13:38:03 29-10-2024
правоохранителя наказать
обязан был оружие по этой толпе применить в случае нападения
18:05:02 29-10-2024
Пора уже серьезно задуматься о качестве миграционной политики и статусе титульной нации.
14:28:37 30-10-2024
Что порекомендуете от цыган?