НОВОСТИПроисшествия

Толпа пьяных цыган избила полицейского из-за замечания

Нападавших разыскивают

29 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Туле толпа цыган из 12 человек избила полицейского, пишет Mash.

37-летний правоохранитель сделал замечание шумной компании, которая распивала спиртное в общественном месте. 

В итоге на стража порядка набросились и побили. Мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Нападавших ищут.

24 октября в Коркине Челябинской области начались массовые беспорядки: местные жители пришли в цыганский квартал и устроили там погром. Причиной стало убийство таксистки, которое произошло накануне.

В преступлении подозревают двух представителей цыганской диаспоры, один из которых – глухонемой несовершеннолетний.

Происшествия

Комментарии 15

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Гость

09:48:23 29-10-2024

Офигеть! и этот беспредел в наше время??? Да и за силовые структуры печально?! Как стало возможно??? допущена халатность в работе!

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Гость

09:54:25 29-10-2024

О, они уже полицейских бьют. Пьяной толпой, это по десятке минимум. А против цыган применять нельзя? Наверное страшно?

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Гость

10:04:43 29-10-2024

Этих чавэл нужно в резервацию за колючую проволоку всех согнать. Какую они пользу обществу принесли за всё время существования? И сказку про Будулая запретить.

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Гость

10:05:23 29-10-2024

Таких случаев должно быть больше иначе увы ничего не изменится

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Гость

10:07:49 29-10-2024

это точно идут провокации!
с целью дестабилизации!!!

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Гость

10:20:25 29-10-2024

Цыгане распоясались - дьявольский народ. Благодать, когда их нет и делает это ни власть, а смотрящий.

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ВВП

10:26:22 29-10-2024

Не удивлюсь, если опять окажется, что полицейского избили несовершеннолетние или вообще дети. Ромалы они такие

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Гость

10:49:18 29-10-2024

ВВП (10:26:22 29-10-2024) Не удивлюсь, если опять окажется, что полицейского избили не... несовершеннолетние глухонемые дети

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Musik

11:23:26 29-10-2024

Гость (10:49:18 29-10-2024) несовершеннолетние глухонемые дети... Бухие, ага.

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Гость

11:21:17 29-10-2024

налоги не платят. законы не чтят. а нахрена они стране нужны? от них только разбой, воровство и срач.

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Гость

12:25:29 29-10-2024

Не а почему они не воюют. Все граждане РФ. Пособия их семьи получают на миллиарды рублей от государства. Срочно нужно собрать цыганскую армию и закинуть в тыл на СВО. Пусть попробуют побить полицейских там.

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Гость

13:21:14 29-10-2024

Гость (12:25:29 29-10-2024) Не а почему они не воюют. Все граждане РФ. Пособия их семьи ... Причем это не только цыган касается, ко многим буйным примерно такой же вопрос, схренали он такой буйный здесь? Или здесь его по полной успокоить, или пусть пользу приносит

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Гость

13:38:03 29-10-2024

правоохранителя наказать
обязан был оружие по этой толпе применить в случае нападения

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Гость

18:05:02 29-10-2024

Пора уже серьезно задуматься о качестве миграционной политики и статусе титульной нации.

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Олег

14:28:37 30-10-2024

Что порекомендуете от цыган?

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