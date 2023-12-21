Житель Алтайского края стащил с поезда 500 бутылок пива
Украденное жидкое золото он припрятал у родственника
21 декабря 2023, 20:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жителя Алтайского края подозревают в краже 500 бутылок пива из грузового поезда. Об этом рассказали в Транспортной полиции Сибири.
Мужчина приехал на станцию Ребриха, вскрыл один из вагонов и вытащил оттуда 25 ящиков напитка. Все украденное он погрузил в машину и увез.
Пиво похититель спрятал на участке у родственника. При обыске правоохранители нашли только часть похищенного.
На мужчину завели уголовное дело по статье "Кража". Сумма причиненного ущерба оценивается примерно в 10 тысяч рублей.
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Сумма причиненного ущерба оценивается примерно в 10 тысяч рублей -------- Это что за пиво то такое, 20 рублей за булку???)