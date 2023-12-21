Житель Алтайского края стащил с поезда 500 бутылок пива

Украденное жидкое золото он припрятал у родственника

21 декабря 2023, 20:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жителя Алтайского края подозревают в краже 500 бутылок пива из грузового поезда. Об этом рассказали в Транспортной полиции Сибири.

Мужчина приехал на станцию Ребриха, вскрыл один из вагонов и вытащил оттуда 25 ящиков напитка. Все украденное он погрузил в машину и увез.

Пиво похититель спрятал на участке у родственника. При обыске правоохранители нашли только часть похищенного.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Кража". Сумма причиненного ущерба оценивается примерно в 10 тысяч рублей.