НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтайского края стащил с поезда 500 бутылок пива

Украденное жидкое золото он припрятал у родственника

21 декабря 2023, 20:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жителя Алтайского края подозревают в краже 500 бутылок пива из грузового поезда. Об этом рассказали в Транспортной полиции Сибири.

Мужчина приехал на станцию Ребриха, вскрыл один из вагонов и вытащил оттуда 25 ящиков напитка. Все украденное он погрузил в машину и увез.

Пиво похититель спрятал на участке у родственника. При обыске правоохранители нашли только часть похищенного.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Кража". Сумма причиненного ущерба оценивается примерно в 10 тысяч рублей.

Алтайский край

Комментарии 4

Avatar Picture
Олег

21:38:50 21-12-2023

Спалился, кто сдал интересно? Пропал Новый год.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:33 21-12-2023

Печень посадит, если все выпьет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:33:26 22-12-2023

Если молодой в спецназ.Расчет хладнокровие выносливость физподготовка наблюдательность аналитические способности.Научить махать ногами и стрелять.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:09 22-12-2023

Сумма причиненного ущерба оценивается примерно в 10 тысяч рублей -------- Это что за пиво то такое, 20 рублей за булку???)

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров