Россия и Украина впервые в 2025 году обменялись пленными
Среди вернувшихся из плена военнослужащих оказались два жителя Сибири
15 января 2025, 20:30, ИА Амител
Минобороны РФ сообщило о завершении обмена пленными между Россией и Украиной. С территории, подконтрольной Киеву, возвращены 25 российских военнослужащих, в обмен на которых Украине переданы 25 пленных.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих", – сказано в сообщении ведомства.
На данный момент освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им предоставляют необходимую медицинскую и психологическую помощь. Бойцы также смогли связаться с родственниками. После этого военнослужащих отправят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.
Минобороны подчеркнуло, что посредническую роль в проведении обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты.
Среди вернувшихся из плена военнослужащих оказались два бойца из Кемеровской области и Красноярского края.
22:06:08 15-01-2025
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