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Россия и Украина впервые в 2025 году обменялись пленными

Среди вернувшихся из плена военнослужащих оказались два жителя Сибири

15 января 2025, 20:30, ИА Амител

Солдаты / Источник фото: amic.ru
Солдаты / Источник фото: amic.ru

Минобороны РФ сообщило о завершении обмена пленными между Россией и Украиной. С территории, подконтрольной Киеву, возвращены 25 российских военнослужащих, в обмен на которых Украине переданы 25 пленных.

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих", – сказано в сообщении ведомства.

На данный момент освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им предоставляют необходимую медицинскую и психологическую помощь. Бойцы также смогли связаться с родственниками. После этого военнослужащих отправят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Минобороны подчеркнуло, что посредническую роль в проведении обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

Среди вернувшихся из плена военнослужащих оказались два бойца из Кемеровской области и Красноярского края.

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СВО Россия украина спецоперация белоруссия Сибирь

Комментарии 1

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Гость

22:06:08 15-01-2025

Дурью славяне маются, убивая и калеча друг друга на потеху Западу, ухитрившемуся разобщить и стравить "москалей" и "хохлов", беспроблемно живших до раскола в едином Союзе! Хватит ли ума у "холопов" прекратить кровавую грызню между собой и направить совместное негодование на вправление мозгов своим драчливым "панам"?..

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