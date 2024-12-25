Девять жителей Алтайского края вернулись из плена ВСУ на Украине

По словам уполномоченного по правам человека Антона Васильева, в плену находятся еще десятки солдат

25 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Приемный пункт в Барнауле / Фото: amic.ru

Девять жителей Алтайского края удалось вернуть из украинского плена с начала СВО. В настоящее время в плену продолжают находиться десятки солдат из нашего региона. Переговоры об их возвращении домой идут с украинской стороной, но прийти к соглашению им пока не удается. Об этом журналистам сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев.

Всего в 2024 году к омбудсмену с вопросами, связанными с проведением СВО, обратились 463 человека. Большая часть из них касалась установления местонахождения участников военных действий на территории Украины. Чаще всего выясняется, что солдат из Алтайского края просто находится на передовой, где отсутствует связь, поэтому он не может связаться с родственниками. Однако бывают случаи, когда человек попал плен к ВСУ.

По словам Антона Васильева, уполномоченный по правам человека в России совместно с Министерством обороны РФ составляют списки на обмен, но этот процесс не всегда очень быстрый. Например, ранее стало известно, что Россия предложила Украине самый большой обмен военнопленными. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва готова передать Киеву около 1500 человек и хочет получить столько же. Но договоренностей пока нет. Позже премьер Венгрии Орбан также сообщил, что предлагал Украине и России рождественское перемирие и большой обмен пленными, но Киев отказался.

Тем не менее, отметил Антон Васильев, российским и украинским военнопленным передадут по 1500 рождественских посылок. Посылками, а также письмами для пленных от их родных и близких обменялись уполномоченные по правам человека России и Украины. Обмен прошел в Белоруссии.

В целом, по словам омбудсмена, количество обращений от родственников участников СВО, по сравнению с 2023 годом, уменьшилось. Раньше, в частности от солдат, поступали жалобы на условия службы. Уполномоченный по правам человека транслировал их в Министерство обороны РФ. Однако, отмечает Васильев, с ведомством не всегда удавалось найти общий язык и помогать в министерстве отказывались. После прихода в Минобороны РФ Андрея Белоусова ситуация улучшилась, и сейчас от родственников практически не поступают жалобы на условия службы солдат в зоне СВО.