Житель Алтайского края убил друга за то, что тот в шутку назвал его голубым*
Конфликт произошел в поселке Поперечное, когда знакомые играли в покер
15 января 2025, 14:30, ИА Амител
Мужчина убил друга за то, что тот назвал его гомосексуалистом*. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел 14 января в поселке Поперечное Алтайского края, когда знакомые играли в покер.
52-летний Игорь пришел к 56-летнему Михаилу выпить и поиграть в карты. За игрой между ними завязалась ссора, в ходе которой Игорь в шутку назвал друга голубым*. Михаил остро отреагировал на шутку, схватил нож и нанес знакомому несколько ударов.
Через некоторое время к Михаилу пришел еще один друг – 57-летний Юрий, который обнаружил на полу окровавленное тело. Тогда Михаил во всем признался, но Игоря было уже не спасти. Он скончался на месте от полученных травм. Убийцу задержали, возбуждено уголовное дело.
* Международное движение ЛГБТ, признано в России экстремистским и запрещено
14:32:39 15-01-2025
Назвал голубым, а он оказался синим. Бывает.
14:50:35 15-01-2025
ответил за базар
14:53:18 15-01-2025
Не любит международное движение, признанное в России экстремистским
14:59:02 15-01-2025
Видать, угадал...
16:04:08 15-01-2025
А с чего писатель решил что жмурик пошутил ?
16:46:07 15-01-2025
Фима, а Вы слышали шо Мойша таки педераст. Что занял денег и отдавать не хочет. Нет я в хорошем смысле этого слова.
17:06:09 15-01-2025
за языком надо следить некоторые шуток не понимают.
17:15:53 15-01-2025
Костя (17:06:09 15-01-2025) за языком надо следить некоторые шуток не понимают.... Константин, если вас назовут голубым. вы это обращение в шутку сведете? Если назвавший скажет, что пошутил? Или как минимум, "птице говоруну" , в глаз кулаком залезете?
17:21:30 15-01-2025
Гость (17:15:53 15-01-2025) Константин, если вас назовут голубым. вы это обращение в шут...
Ну назовут и что? Ты правда дурак? А традиционные ценности для тебя и для большинства - это тюремные понятия?
18:04:05 15-01-2025
Если друг оказался вдруг...
11:11:05 16-01-2025
Да да верю. Поссорились и он такой в шутку назвал его голубым. Там уже выражения идут на матерках и не шуточные.