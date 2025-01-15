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Житель Алтайского края убил друга за то, что тот в шутку назвал его голубым*

Конфликт произошел в поселке Поперечное, когда знакомые играли в покер

15 января 2025, 14:30, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

Мужчина убил друга за то, что тот назвал его гомосексуалистом*. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел 14 января в поселке Поперечное Алтайского края, когда знакомые играли в покер.

52-летний Игорь пришел к 56-летнему Михаилу выпить и поиграть в карты. За игрой между ними завязалась ссора, в ходе которой Игорь в шутку назвал друга голубым*. Михаил остро отреагировал на шутку, схватил нож и нанес знакомому несколько ударов.

Через некоторое время к Михаилу пришел еще один друг – 57-летний Юрий, который обнаружил на полу окровавленное тело. Тогда Михаил во всем признался, но Игоря было уже не спасти. Он скончался на месте от полученных травм. Убийцу задержали, возбуждено уголовное дело.

* Международное движение ЛГБТ, признано в России экстремистским и запрещено

Алтайский край Убийство

Комментарии 11

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Гость

14:32:39 15-01-2025

Назвал голубым, а он оказался синим. Бывает.

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Шинник

14:50:35 15-01-2025

ответил за базар

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Гость

14:53:18 15-01-2025

Не любит международное движение, признанное в России экстремистским

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Гость

14:59:02 15-01-2025

Видать, угадал...

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Гость

16:04:08 15-01-2025

А с чего писатель решил что жмурик пошутил ?

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Гость

16:46:07 15-01-2025

Фима, а Вы слышали шо Мойша таки педераст. Что занял денег и отдавать не хочет. Нет я в хорошем смысле этого слова.

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Костя

17:06:09 15-01-2025

за языком надо следить некоторые шуток не понимают.

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Гость

17:15:53 15-01-2025

Костя (17:06:09 15-01-2025) за языком надо следить некоторые шуток не понимают.... Константин, если вас назовут голубым. вы это обращение в шутку сведете? Если назвавший скажет, что пошутил? Или как минимум, "птице говоруну" , в глаз кулаком залезете?

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Гость

17:21:30 15-01-2025

Гость (17:15:53 15-01-2025) Константин, если вас назовут голубым. вы это обращение в шут...
Ну назовут и что? Ты правда дурак? А традиционные ценности для тебя и для большинства - это тюремные понятия?

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Гость

18:04:05 15-01-2025

Если друг оказался вдруг...

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Гость

11:11:05 16-01-2025

Да да верю. Поссорились и он такой в шутку назвал его голубым. Там уже выражения идут на матерках и не шуточные.

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