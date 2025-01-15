Житель Алтайского края убил друга за то, что тот в шутку назвал его голубым*

Конфликт произошел в поселке Поперечное, когда знакомые играли в покер

15 января 2025, 14:30, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Мужчина убил друга за то, что тот назвал его гомосексуалистом*. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел 14 января в поселке Поперечное Алтайского края, когда знакомые играли в покер.

52-летний Игорь пришел к 56-летнему Михаилу выпить и поиграть в карты. За игрой между ними завязалась ссора, в ходе которой Игорь в шутку назвал друга голубым*. Михаил остро отреагировал на шутку, схватил нож и нанес знакомому несколько ударов.

Через некоторое время к Михаилу пришел еще один друг – 57-летний Юрий, который обнаружил на полу окровавленное тело. Тогда Михаил во всем признался, но Игоря было уже не спасти. Он скончался на месте от полученных травм. Убийцу задержали, возбуждено уголовное дело.

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