Житель Алтайского края убил родного брата и заявил, что он пропал

Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на шесть лет

17 октября 2024, 19:05, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: pxhere.com/ru/photo/1351854

Житель Рубцовска убил своего брата, а позже заявил, что родственник пропал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.



53-летний мужчина жил со своим 47-летним братом. В один из дней они поссорились и старший несколько раз ударил младшего по лицу. Позднее он вернулся и понял, что родственник умер.

Испугавшись грядущего наказания, рубцовчанин вывез тело убитого в заросли, а полицейским заявит, что брат пропал.

"Длительное время фигурант пытался ввести следователей и оперативных сотрудников полиции в заблуждение. Однако уйти от ответственности ему не удалось – в ноябре 2023 года под тяжестью доказательств он сознался в содеянном, показав место, где спрятал тело потерпевшего", – сказано в сообщении.

Суд приговорил жителя Рубцовска к шести годам колонии строгого режима.