Житель Алтайского края убил родного брата и заявил, что он пропал
Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на шесть лет
17 октября 2024, 19:05, ИА Амител
Житель Рубцовска убил своего брата, а позже заявил, что родственник пропал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
53-летний мужчина жил со своим 47-летним братом. В один из дней они поссорились и старший несколько раз ударил младшего по лицу. Позднее он вернулся и понял, что родственник умер.
Испугавшись грядущего наказания, рубцовчанин вывез тело убитого в заросли, а полицейским заявит, что брат пропал.
"Длительное время фигурант пытался ввести следователей и оперативных сотрудников полиции в заблуждение. Однако уйти от ответственности ему не удалось – в ноябре 2023 года под тяжестью доказательств он сознался в содеянном, показав место, где спрятал тело потерпевшего", – сказано в сообщении.
Суд приговорил жителя Рубцовска к шести годам колонии строгого режима.
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