Житель Алтайского края зарезал знакомого и похитил у него 10 тысяч рублей

Преступник вывез тело за село, где засыпал его снегом и шифером

15 октября 2024, 16:15, ИА Амител

Тюрьма / Фото: https://pxhere.com/

57-летний житель Шелаболихинского района Алтайского края зарезал 65-летнего знакомого и похитил его деньги, сообщают в Следкоме Алтайского края.

В январе 2024 года во время застолья в селе Кучук между мужчинами возникла ссора, в результате которой злоумышленник несколько раз ударил больного и немощного собутыльника ножом. После этого он взял из его кармана 10 тыс. рублей и ушел.

На следующий день обвиняемый вернулся и вывез на санках тело убитого за село. Там он засыпал его снегом и накрыл шифером.

Через некоторое время от родственников потерпевшего поступило заявление о безвестном исчезновении. Правоохранители нашли его тело в силосной яме вблизи населенного пункта. Предполагаемого убийцу задержали. Скоро его будут судить.