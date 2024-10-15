Житель Алтайского края зарезал знакомого и похитил у него 10 тысяч рублей
Преступник вывез тело за село, где засыпал его снегом и шифером
15 октября 2024, 16:15, ИА Амител
57-летний житель Шелаболихинского района Алтайского края зарезал 65-летнего знакомого и похитил его деньги, сообщают в Следкоме Алтайского края.
В январе 2024 года во время застолья в селе Кучук между мужчинами возникла ссора, в результате которой злоумышленник несколько раз ударил больного и немощного собутыльника ножом. После этого он взял из его кармана 10 тыс. рублей и ушел.
На следующий день обвиняемый вернулся и вывез на санках тело убитого за село. Там он засыпал его снегом и накрыл шифером.
Через некоторое время от родственников потерпевшего поступило заявление о безвестном исчезновении. Правоохранители нашли его тело в силосной яме вблизи населенного пункта. Предполагаемого убийцу задержали. Скоро его будут судить.
16:28:11 15-10-2024
10тр... жесть
17:12:56 15-10-2024
Больные и немощные водку не бухают. Еще и с маргиналами. Зачем вообще нам о них рассказывать? Лучше разместите фотоподборку как детки наши радуются первому снегу своей чистой детской радостью. Так приятно на это смотреть.
17:38:15 15-10-2024
Гость (17:12:56 15-10-2024) Больные и немощные водку не бухают. Еще и с маргиналами. Зач... дедушкам охото по общаться и для них значения не имеет маргинал или наркоман
18:01:52 15-10-2024
Гость (17:12:56 15-10-2024) Больные и немощные водку не бухают. Еще и с маргиналами. Зач... Зачем? Может кто ни будь задумается и умрет своей смертью.
22:12:31 15-10-2024
Работал следователем прокуратуры Шелаболихинского района 1997-1999 годы. Ничего не изменилось гляжу там.