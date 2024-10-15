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Житель Алтайского края убил владельца турбазы из-за споров о шуме

Суд на девять лет отправил его в колонию строгого режима

15 октября 2024, 21:10, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/744273
Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/744273

Жителя Курьинского района осудили за убийство владельца турбазы. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным Следкома, в 2018 году мужчина купил участок, чтобы построить туркомплекс у озера Белое. Рядом располагалась территория, которой владел 48-летний предприниматель.

Между мужчинами сразу начались ссоры, из-за того что при строительстве базы постоянно стоял шум, который мешал отдыхающим. В один из дней осужденный предложил предпринимателю выехать в лес на разговор. На месте он сразу же напал и стал бить оппонента.

Пострадавший скончался. Нападавший уехал, а позже вернулся и отвез тело в фельдшерский пункт. До последнего он придерживался версии о том, что нашел человека в лесу в бессознательном состоянии, однако следователи доказали его вину.

Суд отправил осужденного в колонию строгого режима на девять лет.

Алтайский край Убийство

Комментарии 4

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Musik

21:38:28 15-10-2024

Бизнесмены, че.

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Гость

22:07:14 15-10-2024

Щас не шумят?

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Гость

05:34:06 16-10-2024

Андрюшка, такие методы ты одобряешь?

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Дюша

09:01:20 16-10-2024

Гость (05:34:06 16-10-2024) Андрюшка, такие методы ты одобряешь?... А по мне так пусть эти пауки в банке все передерутся...Поганить край как это сделали с Горным не считаю правильным. Туркластер - унизительная затея. Край способен на большее.

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