Житель Алтайского края убил владельца турбазы из-за споров о шуме

Суд на девять лет отправил его в колонию строгого режима

15 октября 2024, 21:10, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/744273

Жителя Курьинского района осудили за убийство владельца турбазы. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным Следкома, в 2018 году мужчина купил участок, чтобы построить туркомплекс у озера Белое. Рядом располагалась территория, которой владел 48-летний предприниматель.

Между мужчинами сразу начались ссоры, из-за того что при строительстве базы постоянно стоял шум, который мешал отдыхающим. В один из дней осужденный предложил предпринимателю выехать в лес на разговор. На месте он сразу же напал и стал бить оппонента.

Пострадавший скончался. Нападавший уехал, а позже вернулся и отвез тело в фельдшерский пункт. До последнего он придерживался версии о том, что нашел человека в лесу в бессознательном состоянии, однако следователи доказали его вину.

Суд отправил осужденного в колонию строгого режима на девять лет.