Житель Алтайского края убил владельца турбазы из-за споров о шуме
Суд на девять лет отправил его в колонию строгого режима
15 октября 2024, 21:10, ИА Амител
Жителя Курьинского района осудили за убийство владельца турбазы. Об этом рассказали в региональном СК.
По данным Следкома, в 2018 году мужчина купил участок, чтобы построить туркомплекс у озера Белое. Рядом располагалась территория, которой владел 48-летний предприниматель.
Между мужчинами сразу начались ссоры, из-за того что при строительстве базы постоянно стоял шум, который мешал отдыхающим. В один из дней осужденный предложил предпринимателю выехать в лес на разговор. На месте он сразу же напал и стал бить оппонента.
Пострадавший скончался. Нападавший уехал, а позже вернулся и отвез тело в фельдшерский пункт. До последнего он придерживался версии о том, что нашел человека в лесу в бессознательном состоянии, однако следователи доказали его вину.
Суд отправил осужденного в колонию строгого режима на девять лет.
21:38:28 15-10-2024
Бизнесмены, че.
22:07:14 15-10-2024
Щас не шумят?
05:34:06 16-10-2024
Андрюшка, такие методы ты одобряешь?
09:01:20 16-10-2024
Гость (05:34:06 16-10-2024) Андрюшка, такие методы ты одобряешь?... А по мне так пусть эти пауки в банке все передерутся...Поганить край как это сделали с Горным не считаю правильным. Туркластер - унизительная затея. Край способен на большее.