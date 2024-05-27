Житель Алтайского края угнал автомобиль ради перемирия с женой

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

27 мая 2024, 09:35, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Полицейские раскрыли угон автомобиля из Хабарского района Алтайского края в Новосибирскую область, сообщили в региональном МВД.

К правоохранителям обратился житель поселка Целинного. Мужчина рассказал, что кто-то взломал створки ворот и навесной замок на гараже и угнал ИЖ-2715.

Во время оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что машину похитил 54-летний местный житель. Несколько дней назад его остановили сотрудники ГИБДД в поселке Краснозерское Новосибирской области и составили в отношении него административные материалы по статьям об управлении транспортным средством без документов и не зарегистрированном в установленном порядке. Машину тогда поместили на спецстоянку, а сельчанин уехал обратно домой.

"При задержании подозреваемого по месту жительства фигурант пояснил, что ему было известно, что хозяин машины находится в командировке. Также он рассказал сотрудникам полиции, что в момент совершения преступления находился в небольших разногласиях со своей супругой, которая уехала в Новосибирскую область к родственникам, поэтому злоумышленник решил угнать автомобиль, чтобы съездить помириться с супругой", – рассказали в ведомстве.

Автомобиль вернули владельцу, а в отношении угонщика возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.