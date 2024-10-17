Житель Алтайского края украл кошелек тюменца и попал под статью

Мужчина присвоил себе деньги и ювелирные изделия, найденные на парковке

17 октября 2024, 13:45, ИА Амител

Банковские карты / Фото: unsplash.com

43-летний житель Новоалтайска подобрал кошелек на парковке в Сростках и присвоил найденное себе, сообщили в полиции Бийска.

Мужчина возвращался из соседней республики вместе с семьей. По дороге они заехали на Сростинский рынок, возле которого глава семьи нашел чужой бумажник с картами, наличными и драгоценностями. Карты он выкинул на обочину, а деньги переложил себе в карман. О находке сказал жене уже дома. Однако, по версии мужчины, в кошельке были только цепочка и крестик, об остальном он умолчал.

В итоге супруга разместила объявление в социальных сетях, чтобы найти хозяина драгоценностей. Но вместо владельца семью нашли сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что в дежурную часть полиции обратился 42-летний житель Тюменской области с заявлением о пропаже денег. Он выронил кошелек на рынке по пути на отдых.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали, вину он признал. Ювелирные изделия вернули пострадавшему.