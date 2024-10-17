Житель Алтайского края украл кошелек тюменца и попал под статью
Мужчина присвоил себе деньги и ювелирные изделия, найденные на парковке
17 октября 2024, 13:45, ИА Амител
43-летний житель Новоалтайска подобрал кошелек на парковке в Сростках и присвоил найденное себе, сообщили в полиции Бийска.
Мужчина возвращался из соседней республики вместе с семьей. По дороге они заехали на Сростинский рынок, возле которого глава семьи нашел чужой бумажник с картами, наличными и драгоценностями. Карты он выкинул на обочину, а деньги переложил себе в карман. О находке сказал жене уже дома. Однако, по версии мужчины, в кошельке были только цепочка и крестик, об остальном он умолчал.
В итоге супруга разместила объявление в социальных сетях, чтобы найти хозяина драгоценностей. Но вместо владельца семью нашли сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что в дежурную часть полиции обратился 42-летний житель Тюменской области с заявлением о пропаже денег. Он выронил кошелек на рынке по пути на отдых.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали, вину он признал. Ювелирные изделия вернули пострадавшему.
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