Житель Алтайского края заготовил для себя пять мешков марихуаны и попался полиции

В отношении наркомана возбудили уголовное дело

11 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские нашли пять мешков марихуаны у 43-летнего местного жителя, сообщили в МВД региона.

Стражи порядка нашли наркотики в одной из построек во дворе дома и в самом жилище мужчины. "Исследование показало, что в мешках находилось почти восемь килограммов марихуаны", – отмечают в ведомстве.

По данным полиции, мужчина собирал коноплю на приусадебном участке, чтобы затем использовать ее для личного употребления.

В отношении наркомана возбудили уголовное дело. Также ему предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.