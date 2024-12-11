Житель Алтайского края заготовил для себя пять мешков марихуаны и попался полиции
В отношении наркомана возбудили уголовное дело
11 декабря 2024, 10:00, ИА Амител
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
В Алтайском крае полицейские нашли пять мешков марихуаны у 43-летнего местного жителя, сообщили в МВД региона.
Стражи порядка нашли наркотики в одной из построек во дворе дома и в самом жилище мужчины. "Исследование показало, что в мешках находилось почти восемь килограммов марихуаны", – отмечают в ведомстве.
По данным полиции, мужчина собирал коноплю на приусадебном участке, чтобы затем использовать ее для личного употребления.
В отношении наркомана возбудили уголовное дело. Также ему предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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