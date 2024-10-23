Житель Алтайского края заказал наркотики в даркнете и попался полиции

Мужчина сам выдал себя при встрече с правоохранителями

23 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле сотрудники ДПС задержали мужчину с крупной партией "синтетики", сообщили в МВД Алтайского края.

Во время вечернего патрулирования на улице Трактовой инспекторы остановили для проверки документов "Ладу-Гранту".

Один из пассажиров стал заметно нервничать, в связи с чем полицейские решили проверить салон. Под сиденьем они нашли пластиковую капсулу, в которой находилось 1,83 грамма N-метилэфедрона. В итоге 47-летнего пассажира задержали и доставили в отделение для разбирательства.

"Установлено, что подозреваемый – житель Топчихинского района, ранее неоднократно судимый, в том числе за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков", – рассказали в ведомстве.

Со слов фигуранта, наркотик он заказал в даркнете, после чего получил координаты закладки и попросил знакомого ненадолго отвезти его в Барнаул по личным делам. На обратном пути их и остановили сотрудники ДПС.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Также ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.