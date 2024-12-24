Житель алтайского села Чистюнька заготовил марихуану и попался полиции

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

24 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Топчихинском районе Алтайского края полицейские задержали 51-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении марихуаны, сообщили в МВД.

Стражам порядка поступила оперативная информация, что житель села Чистюнька может хранить наркотики.

"Сотрудники полиции выехали для проверки информации. В ходе осмотра одной из надворных построек на приусадебном участке 51-летнего мужчины полицейские обнаружили пакет, наполненный веществом растительного происхождения. Вещество полицейские изъяли и направили на исследование, которое установило, что это марихуана весом 194 грамма", – рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Ему грозит до десяти лет колонии.