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Житель алтайского села Чистюнька заготовил марихуану и попался полиции

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

24 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Топчихинском районе Алтайского края полицейские задержали 51-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении марихуаны, сообщили в МВД.

Стражам порядка поступила оперативная информация, что житель села Чистюнька может хранить наркотики.

"Сотрудники полиции выехали для проверки информации. В ходе осмотра одной из надворных построек на приусадебном участке 51-летнего мужчины полицейские обнаружили пакет, наполненный веществом растительного происхождения. Вещество полицейские изъяли и направили на исследование, которое установило, что это марихуана весом 194 грамма", – рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Ему грозит до десяти лет колонии.

Алтайский край Происшествия борьба с наркотиками

Комментарии 3

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Гость

13:38:37 24-12-2024

ходе осмотра одной из надворных построек на приусадебном участке 51-летнего мужчины полицейские обнаружили пакет,"
Вывод- спрячь пакет у соседа за баней и в случае чего ты не при делах! А если сосед у тебя спрячет? Как отбрехаться? Постройка-то надворная!

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Дима

13:42:28 24-12-2024

амстердамские чудо кексики пирожные с гашишем.

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Гость

08:37:40 25-12-2024

Прекратите вводить потребителя в заблуждение!
Конопля- ещё не марихуана и не гашиш!

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