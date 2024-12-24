Житель алтайского села Чистюнька заготовил марихуану и попался полиции
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
24 декабря 2024, 13:30, ИА Амител
В Топчихинском районе Алтайского края полицейские задержали 51-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении марихуаны, сообщили в МВД.
Стражам порядка поступила оперативная информация, что житель села Чистюнька может хранить наркотики.
"Сотрудники полиции выехали для проверки информации. В ходе осмотра одной из надворных построек на приусадебном участке 51-летнего мужчины полицейские обнаружили пакет, наполненный веществом растительного происхождения. Вещество полицейские изъяли и направили на исследование, которое установило, что это марихуана весом 194 грамма", – рассказали в ведомстве.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Ему грозит до десяти лет колонии.
13:38:37 24-12-2024
ходе осмотра одной из надворных построек на приусадебном участке 51-летнего мужчины полицейские обнаружили пакет,"
Вывод- спрячь пакет у соседа за баней и в случае чего ты не при делах! А если сосед у тебя спрячет? Как отбрехаться? Постройка-то надворная!
13:42:28 24-12-2024
амстердамские чудо кексики пирожные с гашишем.
08:37:40 25-12-2024
Прекратите вводить потребителя в заблуждение!
Конопля- ещё не марихуана и не гашиш!