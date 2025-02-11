Житель алтайского села отдал мошенникам 400 тысяч рублей в надежде заработать на бирже
Полицейские возбудили уголовное дело
11 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
В Алтайском крае житель села Урлапово Шипуновского района стал жертвой мошенников и лишился более 400 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.
37-летний сельчанин познакомился в соцсети с девушкой. Она связала его со своим другом, чтобы тот помог с заработком.
В итоге незнакомец позвонил мужчине и предложил ему получать прибыль на международных торгах на бирже. Житель Урлапово перевел деньги, после чего аферисты оборвали все контакты: удалили переписки и свои страницы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".
23:24:05 11-02-2025
мою месячную зарплату отдал, ну ишь