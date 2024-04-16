Житель алтайского села попал под "уголовку" из-за кражи покрывала и трех люстр
Ущерб потерпевшая оценила в 10 тысяч рублей
16 апреля 2024, 10:40, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В селе Раздольном Родинского района Алтайского края задержали мужчину, подозреваемого в краже трех люстр и покрывала.
Как сообщили в МВД региона, в полицию обратилась 50-летняя женщина, заявившая о проникновении в ее нежилой дом. Ущерб она оценила в 10 тысяч рублей.
Полицейские оперативно установили подозреваемого и задержали его – им оказался 57-летний мужчина, у которого дома и нашли украденное. В отношении сельчанина возбудили уголовное дело.
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