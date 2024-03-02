Житель алтайского села украл фонари с детской площадки и попался полиции
На мужчину возбудили уголовное дело
02 марта 2024, 17:06, ИА Амител
В райцентре Смоленского района Алтайского края полицейские раскрыли кражу двух декоративных фонарей с детской площадки, сообщает "МВД Медиа".
О пропаже светильников правоохранителям доложил сотрудник администрации. Ущерб власти оценили более чем в 50 тысяч рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи с камер: на них злоумышленник сначала безуспешно попытался сломать качели-балансир, а затем отломил фонари и ушел вместе с ними.
Подозреваемого задержали – им оказался неоднократно судимый 29-летний сельчанин. Он признался, что закопал фонари в сугробе, чтобы потом установить их у себя на участке. Похищенное изъяли и вернули на площадку. На мужчину завели уголовное дело по статье "Кража".
19:30:33 02-03-2024
Дебил.
19:46:39 02-03-2024
Гость (19:30:33 02-03-2024) Дебил.... вор