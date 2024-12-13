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Житель Барнаула купил теще несуществующий автомобиль за 200 тысяч рублей

Мужчина стал жертвой мошенников

13 декабря 2024, 23:15, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Житель Барнаула перевел мошенникам более 200 тысяч рублей, пытаясь купить теще автомобиль через сайт объявлений. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Мужчина нашел объявление о продаже Toyota 2005 года за 237 тысяч рублей. Продавец объяснил, что ему срочно нужны деньги на покупку недвижимости, и попросил предоплату 10 тысяч рублей.

"После этого мошенники продолжили запрашивать деньги, уверяя, что срочно появился другой покупатель", – рассказали в редакции.

Барнаулец перевел оставшуюся сумму, но, несмотря на обещания, автомобиль ему так и не привезли.

На сайте объявление исчезло, а продавцы перестали отвечать на звонки. Потерпевший обратился в полицию.

Барнаул Мошенники Авто

Комментарии 3

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Гость

11:39:24 14-12-2024

Toyota 2005 года за 237 тысяч рублей!!!! Это не автомобиль, это этикетка от автомобиля.

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Гость

12:27:51 14-12-2024

Гость (11:39:24 14-12-2024) Toyota 2005 года за 237 тысяч рублей!!!! Это не автомобиль, ... Ну вот он за этикетку и заплатил, а они не отдали) Омманул он тещу, вот и отмазывается.

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Гость

23:50:49 14-12-2024

Гость (11:39:24 14-12-2024) Toyota 2005 года за 237 тысяч рублей!!!! Это не автомобиль, ... Для тёщи ниче нежалко!

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