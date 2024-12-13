Житель Барнаула купил теще несуществующий автомобиль за 200 тысяч рублей
Мужчина стал жертвой мошенников
13 декабря 2024, 23:15, ИА Амител
Житель Барнаула перевел мошенникам более 200 тысяч рублей, пытаясь купить теще автомобиль через сайт объявлений. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Мужчина нашел объявление о продаже Toyota 2005 года за 237 тысяч рублей. Продавец объяснил, что ему срочно нужны деньги на покупку недвижимости, и попросил предоплату 10 тысяч рублей.
"После этого мошенники продолжили запрашивать деньги, уверяя, что срочно появился другой покупатель", – рассказали в редакции.
Барнаулец перевел оставшуюся сумму, но, несмотря на обещания, автомобиль ему так и не привезли.
На сайте объявление исчезло, а продавцы перестали отвечать на звонки. Потерпевший обратился в полицию.
11:39:24 14-12-2024
Toyota 2005 года за 237 тысяч рублей!!!! Это не автомобиль, это этикетка от автомобиля.
12:27:51 14-12-2024
Гость (11:39:24 14-12-2024) Toyota 2005 года за 237 тысяч рублей!!!! Это не автомобиль, ... Ну вот он за этикетку и заплатил, а они не отдали) Омманул он тещу, вот и отмазывается.
23:50:49 14-12-2024
Гость (11:39:24 14-12-2024) Toyota 2005 года за 237 тысяч рублей!!!! Это не автомобиль, ... Для тёщи ниче нежалко!