Житель Барнаула купил теще несуществующий автомобиль за 200 тысяч рублей

Мужчина стал жертвой мошенников

13 декабря 2024, 23:15, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Житель Барнаула перевел мошенникам более 200 тысяч рублей, пытаясь купить теще автомобиль через сайт объявлений. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Мужчина нашел объявление о продаже Toyota 2005 года за 237 тысяч рублей. Продавец объяснил, что ему срочно нужны деньги на покупку недвижимости, и попросил предоплату 10 тысяч рублей.

"После этого мошенники продолжили запрашивать деньги, уверяя, что срочно появился другой покупатель", – рассказали в редакции.

Барнаулец перевел оставшуюся сумму, но, несмотря на обещания, автомобиль ему так и не привезли.

На сайте объявление исчезло, а продавцы перестали отвечать на звонки. Потерпевший обратился в полицию.