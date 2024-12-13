Жительница Алейска перевела на "безопасный счет" 2,3 млн рублей
Полицейские возбудили уголовное дело
13 декабря 2024, 12:44, ИА Амител
Жительница Алейска перевела мошенникам более 2 млн рублей после сообщения от "руководителя", сообщили в МВД Алтайского края.
56-летней горожанке написал в мессенджере якобы начальник и уведомил ее, что на предприятии проходит проверка и скоро с ней свяжется сотрудник ведомства.
После этого женщине действительно позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что с ее счета неизвестные перечисляют деньги на территорию недружественного государства. Эти же слова впоследствии подтвердил и другой "представитель" правоохранительного органа.
Так мошенники убедили женщину перечислить сбережения на "безопасный счет". В итоге она поехала в Барнаул, сняла там в банке 2 млн рублей, перевела эти деньги через банкомат на указанные номера телефонов. Позже также сняла со своей кредитки 300 тысяч рублей и вновь перевела аферистам.
"На этом злоумышленники не остановились и пошли еще дальше: они пытались убедить женщину в том, что ее автомобиль выставлен на торги, его необходимо переоформить на другое лицо, а денежные средства с продажи также перечислить им", – рассказали в МВД.
После этого "миллионерша" поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
12:53:51 13-12-2024
у таких людей должен быть только один начальник- главврач.
как они попадают под другое руководство- до конца не ясно. кто их берет на работу?
13:03:17 13-12-2024
Денег у людей нет, пенсионеры нищие. Но то и дело миллионы утекают на безопасные счета. И достаточно много от пенсионеров.
13:15:10 13-12-2024
а помните пенсионер 170 мультов перевел? вот это круть и безбашенность!
15:08:44 13-12-2024
а у нее еще есть?
21:45:30 13-12-2024
Может быть количество денег на счету как- то действует на мозг? Или люди совсем не смотрят тв и не читают информацию в инете🤦