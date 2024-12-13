Жительница Алейска перевела на "безопасный счет" 2,3 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

13 декабря 2024, 12:44, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Жительница Алейска перевела мошенникам более 2 млн рублей после сообщения от "руководителя", сообщили в МВД Алтайского края.

56-летней горожанке написал в мессенджере якобы начальник и уведомил ее, что на предприятии проходит проверка и скоро с ней свяжется сотрудник ведомства.

После этого женщине действительно позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что с ее счета неизвестные перечисляют деньги на территорию недружественного государства. Эти же слова впоследствии подтвердил и другой "представитель" правоохранительного органа.

Так мошенники убедили женщину перечислить сбережения на "безопасный счет". В итоге она поехала в Барнаул, сняла там в банке 2 млн рублей, перевела эти деньги через банкомат на указанные номера телефонов. Позже также сняла со своей кредитки 300 тысяч рублей и вновь перевела аферистам.

"На этом злоумышленники не остановились и пошли еще дальше: они пытались убедить женщину в том, что ее автомобиль выставлен на торги, его необходимо переоформить на другое лицо, а денежные средства с продажи также перечислить им", – рассказали в МВД.

После этого "миллионерша" поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.