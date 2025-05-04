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Житель Барнаула рассказал о стрельбе по его автомобилю в соцсетях

С его слов, пуля прилетела в лобовое стекло машины вечером 3 мая

04 мая 2025, 15:15, ИА Амител

След от пули / Фото: "Инцидент Барнаул"
След от пули / Фото: "Инцидент Барнаул"

В соцсетях житель Барнаула рассказал о стрельбе по его автомобилю вечером 3 мая. С его слов, пуля попала в лобовое стекло, а в машине после выстрела запахло порохом. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Как написал житель краевой столицы, незадолго до произошедшего он ехал от Павловского тракта по улице Власихинской.

"Не доезжая до проспекта Энергетиков, ориентировочно в районе дома №114 по Северному Власихинскому проезду, в лобовое стекло моей машины прилетает пуля, секунд через пять после удара в машине начало пахнуть порохом", – делится пострадавший в Telegram-канале.

Также барнаулец добавил, что перед тем, как в машину прилетела пуля, его обогнал автомобиль справа и перестроился перед ним в левый ряд. Участник сообщества предполагает, что стрельбу вели именно из этого авто.

"Если бы стреляли из домов, то запаха пороха не было бы", – отмечает житель краевой столицы.

Автомобилист написал заявление в полицию.

Ранее уроженец Алтая открыл стрельбу возле православного храма в центре Екатеринбурга. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

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Гость

15:31:52 04-05-2025

Не знаю, что там за "пуля" была, но след, который оставлен на лобовом стекле, вообще не похож на след от пули из огнестрела. И да, пуля не несёт на себе запах пороха, чтобы можно было его учуять. Из ствола - другое дело. Ну, и судя по следу, эту пулю легко было обнаружить в салоне и предъявить. Как то так...

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гость

16:58:49 04-05-2025

Пуля то от какого оружия? Из домов в лобовое?? Из машины высунуться надо чтобы выстрелить в машину которая едет сзади. Порохом пахнет там где стреляют а не там куда пуля прилетела, если ее конечно сразу схватить и обнюхать то от нее будет пахнуть порохом сгоревшим.

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Гость

18:20:05 04-05-2025

Если из близко проезжавшей обгоняющей машины стреляли, то воздухозаборник мог захватить запах пороха... Как любой запах вблизи авто...

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Сергей

18:33:13 04-05-2025

гость (16:58:49 04-05-2025) Пуля то от какого оружия? Из домов в лобовое?? Из машины вы... Да там скорей всего не порохом запахло😎😄

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Гость

18:57:40 04-05-2025

Партизаны?

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Гость

21:52:53 04-05-2025

Гость (18:57:40 04-05-2025) Партизаны?... Наркоманы?

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Гость

06:25:04 05-05-2025

Пуля может быть от Травиата, она стекло не пробьёт. Ну а по запаху пороха всё верно написано - захвачен воздух снаружи.

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