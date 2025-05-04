Житель Барнаула рассказал о стрельбе по его автомобилю в соцсетях
С его слов, пуля прилетела в лобовое стекло машины вечером 3 мая
04 мая 2025, 15:15, ИА Амител
В соцсетях житель Барнаула рассказал о стрельбе по его автомобилю вечером 3 мая. С его слов, пуля попала в лобовое стекло, а в машине после выстрела запахло порохом. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Как написал житель краевой столицы, незадолго до произошедшего он ехал от Павловского тракта по улице Власихинской.
"Не доезжая до проспекта Энергетиков, ориентировочно в районе дома №114 по Северному Власихинскому проезду, в лобовое стекло моей машины прилетает пуля, секунд через пять после удара в машине начало пахнуть порохом", – делится пострадавший в Telegram-канале.
Также барнаулец добавил, что перед тем, как в машину прилетела пуля, его обогнал автомобиль справа и перестроился перед ним в левый ряд. Участник сообщества предполагает, что стрельбу вели именно из этого авто.
"Если бы стреляли из домов, то запаха пороха не было бы", – отмечает житель краевой столицы.
Автомобилист написал заявление в полицию.
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15:31:52 04-05-2025
Не знаю, что там за "пуля" была, но след, который оставлен на лобовом стекле, вообще не похож на след от пули из огнестрела. И да, пуля не несёт на себе запах пороха, чтобы можно было его учуять. Из ствола - другое дело. Ну, и судя по следу, эту пулю легко было обнаружить в салоне и предъявить. Как то так...
16:58:49 04-05-2025
Пуля то от какого оружия? Из домов в лобовое?? Из машины высунуться надо чтобы выстрелить в машину которая едет сзади. Порохом пахнет там где стреляют а не там куда пуля прилетела, если ее конечно сразу схватить и обнюхать то от нее будет пахнуть порохом сгоревшим.
18:20:05 04-05-2025
Если из близко проезжавшей обгоняющей машины стреляли, то воздухозаборник мог захватить запах пороха... Как любой запах вблизи авто...
18:33:13 04-05-2025
гость (16:58:49 04-05-2025) Пуля то от какого оружия? Из домов в лобовое?? Из машины вы... Да там скорей всего не порохом запахло😎😄
18:57:40 04-05-2025
Партизаны?
21:52:53 04-05-2025
Гость (18:57:40 04-05-2025) Партизаны?... Наркоманы?
06:25:04 05-05-2025
Пуля может быть от Травиата, она стекло не пробьёт. Ну а по запаху пороха всё верно написано - захвачен воздух снаружи.