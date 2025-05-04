Житель Барнаула рассказал о стрельбе по его автомобилю в соцсетях

С его слов, пуля прилетела в лобовое стекло машины вечером 3 мая

04 мая 2025, 15:15, ИА Амител

След от пули / Фото: "Инцидент Барнаул"

В соцсетях житель Барнаула рассказал о стрельбе по его автомобилю вечером 3 мая. С его слов, пуля попала в лобовое стекло, а в машине после выстрела запахло порохом. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Как написал житель краевой столицы, незадолго до произошедшего он ехал от Павловского тракта по улице Власихинской.

"Не доезжая до проспекта Энергетиков, ориентировочно в районе дома №114 по Северному Власихинскому проезду, в лобовое стекло моей машины прилетает пуля, секунд через пять после удара в машине начало пахнуть порохом", – делится пострадавший в Telegram-канале.

Также барнаулец добавил, что перед тем, как в машину прилетела пуля, его обогнал автомобиль справа и перестроился перед ним в левый ряд. Участник сообщества предполагает, что стрельбу вели именно из этого авто.

"Если бы стреляли из домов, то запаха пороха не было бы", – отмечает житель краевой столицы.

Автомобилист написал заявление в полицию.

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