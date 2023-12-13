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Житель Бийска изуродовал возлюбленную стулом, но избежал наказания из-за примирения

Инцидент произошел в августе 2023 года — в ходе ссоры мужчина кинул мебель в свою близкую подругу

13 декабря 2023, 20:23, ИА Амител

Бийчанин изуродовал свою возлюбленную, однако избежал наказания, поскольку девушка его простила. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Между мужчиной и его близкой подругой произошел конфликт, в ходе которого он кинул в возлюбленную металлический стул. Потерпевшая получила серьезную травму лица.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело, а задержанный признал свою вину. Когда суд уже вынес приговор и назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ, дело приобрело новый поворот: участники конфликта помирились и мужчину освободили от наказания.

Бийск Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

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Гость

21:20:23 13-12-2023

Ссыкушки деревенские не изуродовали друг дружку примерились но Бастыкин всех накажет. Или алейские ПТУшницы, по обрюдной договорённости хлестанули по моське, за оскорбление мамаши и тоже всех в расход.

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Гость

22:49:55 13-12-2023

Очередные алкаши?

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Гость

06:37:12 14-12-2023

Высокие отношения… он ей стулом хлебало на всю жизнь изменил, а она «простила»)

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Гость

07:57:31 14-12-2023

Гость (06:37:12 14-12-2023) Высокие отношения… он ей стулом хлебало на всю жизнь изменил... Возможно хлеборезка красивее стала у кашолки ?

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Гость

15:06:33 14-12-2023

Стул-то был мягкий?

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