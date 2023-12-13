Житель Бийска изуродовал возлюбленную стулом, но избежал наказания из-за примирения

Инцидент произошел в августе 2023 года — в ходе ссоры мужчина кинул мебель в свою близкую подругу

13 декабря 2023, 20:23, ИА Амител

Бийчанин изуродовал свою возлюбленную, однако избежал наказания, поскольку девушка его простила. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Между мужчиной и его близкой подругой произошел конфликт, в ходе которого он кинул в возлюбленную металлический стул. Потерпевшая получила серьезную травму лица.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело, а задержанный признал свою вину. Когда суд уже вынес приговор и назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ, дело приобрело новый поворот: участники конфликта помирились и мужчину освободили от наказания.