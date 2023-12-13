Житель Бийска изуродовал возлюбленную стулом, но избежал наказания из-за примирения
Инцидент произошел в августе 2023 года — в ходе ссоры мужчина кинул мебель в свою близкую подругу
13 декабря 2023, 20:23, ИА Амител
Бийчанин изуродовал свою возлюбленную, однако избежал наказания, поскольку девушка его простила. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Инцидент произошел в августе 2023 года. Между мужчиной и его близкой подругой произошел конфликт, в ходе которого он кинул в возлюбленную металлический стул. Потерпевшая получила серьезную травму лица.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело, а задержанный признал свою вину. Когда суд уже вынес приговор и назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ, дело приобрело новый поворот: участники конфликта помирились и мужчину освободили от наказания.
21:20:23 13-12-2023
Ссыкушки деревенские не изуродовали друг дружку примерились но Бастыкин всех накажет. Или алейские ПТУшницы, по обрюдной договорённости хлестанули по моське, за оскорбление мамаши и тоже всех в расход.
22:49:55 13-12-2023
Очередные алкаши?
06:37:12 14-12-2023
Высокие отношения… он ей стулом хлебало на всю жизнь изменил, а она «простила»)
07:57:31 14-12-2023
Гость (06:37:12 14-12-2023) Высокие отношения… он ей стулом хлебало на всю жизнь изменил... Возможно хлеборезка красивее стала у кашолки ?
15:06:33 14-12-2023
Стул-то был мягкий?