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Житель Бийска отправил 23 тысячи рублей мошенникам, думая, что выручает друга

Правоохранители возбудили уголовное дело

31 мая 2025, 16:30, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

25-летний житель Бийск перевел деньги другу, аккаунт которого взломали мошенники, сообщили в МВД Алтайского края.

Молодому человеку пришло в мессенджере сообщение от приятеля с просьбой одолжить 8 тысяч рублей, а следом – видеокружок с его личной просьбой.

"Этого бийчанину хватило, чтобы убедиться в правдивости происходящего. Переводить деньги нужно было на карту, номер которой сообщался отдельно. Однако с первого раза пополнить счет не получилось. Молодой человек трижды делал попытки и у него списалось около 23 тысяч рублей", рассказали в полиции.

После этого житель наукограда перезвонил приятелю, который сказал, что его аккаунт взломали. Возбуждено уголовное дело.

Бийск Мошенники

Комментарии 3

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Гость

12:28:40 01-06-2025

А позвонить не судьба? Тупость уже все границы перешла! Кружочки, голосовушки, лайки... Все для отсталых!

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гость

19:03:13 01-06-2025

Гость (12:28:40 01-06-2025) А позвонить не судьба? Тупость уже все границы перешла! Круж... Так они разговаривать не умеют, именно голосовухи, смайлики, сейчас и меня заминусуют поколение Пепсиков

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Гость

09:11:05 02-06-2025

гость (19:03:13 01-06-2025) Так они разговаривать не умеют, именно голосовухи, смайлики,...
Поколению Пепси сейчас уже под 60!

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