Житель Бийска отправил 23 тысячи рублей мошенникам, думая, что выручает друга

Правоохранители возбудили уголовное дело

31 мая 2025, 16:30, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

25-летний житель Бийск перевел деньги другу, аккаунт которого взломали мошенники, сообщили в МВД Алтайского края.

Молодому человеку пришло в мессенджере сообщение от приятеля с просьбой одолжить 8 тысяч рублей, а следом – видеокружок с его личной просьбой.

"Этого бийчанину хватило, чтобы убедиться в правдивости происходящего. Переводить деньги нужно было на карту, номер которой сообщался отдельно. Однако с первого раза пополнить счет не получилось. Молодой человек трижды делал попытки и у него списалось около 23 тысяч рублей", – рассказали в полиции.

После этого житель наукограда перезвонил приятелю, который сказал, что его аккаунт взломали. Возбуждено уголовное дело.