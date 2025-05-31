Житель Бийска отправил 23 тысячи рублей мошенникам, думая, что выручает друга
Правоохранители возбудили уголовное дело
31 мая 2025, 16:30, ИА Амител
25-летний житель Бийск перевел деньги другу, аккаунт которого взломали мошенники, сообщили в МВД Алтайского края.
Молодому человеку пришло в мессенджере сообщение от приятеля с просьбой одолжить 8 тысяч рублей, а следом – видеокружок с его личной просьбой.
"Этого бийчанину хватило, чтобы убедиться в правдивости происходящего. Переводить деньги нужно было на карту, номер которой сообщался отдельно. Однако с первого раза пополнить счет не получилось. Молодой человек трижды делал попытки и у него списалось около 23 тысяч рублей", – рассказали в полиции.
После этого житель наукограда перезвонил приятелю, который сказал, что его аккаунт взломали. Возбуждено уголовное дело.
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