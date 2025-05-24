В Барнауле 13-летняя школьница перевела мошенникам 792 тысячи рублей
Обман начался с предлога внести изменения в электронный дневник
24 мая 2025, 12:45, ИА Амител
В Барнауле 13-летняя школьница перевела аферистам семейные сбережения в размере 792 тысячи рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Девочке позвонила якобы сотрудница школы Варвара Павловна и попросила внести корректировки в электронный дневник, назвав для этого код из SMS.
"Девочка продиктовала цифры, не придав этому особого значения. Затем с несовершеннолетней стали общаться другие участники мошеннической схемы – лжесотрудники Центробанка, службы безопасности. В ходе длительной беседы в мессенджере с девочкой они выяснили, что в доме имеются семейные накопления в размере 792 тысяч рублей. Мошенники убедили несовершеннолетнюю взять всю сумму и перевести через банкомат", – рассказали в ведомстве.
После этого школьница рассказала о произошедшем родителям и мама обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях.
14:16:29 24-05-2025
Еще одна девочка с отсталостью?
15:26:58 24-05-2025
Гость (14:16:29 24-05-2025) Еще одна девочка с отсталостью? ... Нет, передовые банковские технологии! Самый лучший в мире мобильный банкинг, который позволяет быстро и удобно переводить незнакомым огромные суммы, а также взять онлайн кредит не выходя из дома! А еще умный банкомат, который принимает деньги в пользу дяди от всех желающих без всякой авторизации, паспорта, регистрации и смс!
16:21:52 24-05-2025
Гость (15:26:58 24-05-2025) Нет, передовые банковские технологии! Самый лучший в мире мо...
Ага, давайте обвиним технологии 🙄 Уже забыл как стояли в очереди в сберкассе с реквизитами на бумажке, чтобы перевести деньги? Прогресс двигает технологии вперёд ради удобства, но нееет! мы будем этому сопротивляться, потому что среди нас всё ещё существуют доверчивые идиоты
09:01:55 25-05-2025
Гость из будущего (16:21:52 24-05-2025) Ага, давайте обвиним технологии 🙄 Уже забыл как стояли ...
Ты о чем! По мнению некоторого большинства - вот это была жизнь! А сейчас жалкая пародия на жизнь. Местные до сих пор по генетической памяти пытаются в очереди в магазине выстроиться. Понаблюдайте.
15:23:38 25-05-2025
Гость (09:01:55 25-05-2025) Ты о чем! По мнению некоторого большинства - вот это был... ага, и коммунальные и за телефон только на почте платить!
15:10:29 24-05-2025
Мошенников этих найдут, накажут? Хотелось бы знать.
16:22:29 24-05-2025
Гость (15:10:29 24-05-2025) Мошенников этих найдут, накажут? Хотелось бы знать....
Если родители чиновники, то найдут
22:07:50 24-05-2025
Гость (15:10:29 24-05-2025) Мошенников этих найдут, накажут? Хотелось бы знать.... обычно находят
07:40:27 26-05-2025
Гость (22:07:50 24-05-2025) обычно находят... Обычно не находят!
15:13:13 24-05-2025
Все это происходит от безнаказанности.
16:13:01 24-05-2025
Доверчивую неопытную молодежь запугивают. Массовые случаи. Кто-то боится и ведется.
Находить мошенников и садить лет на 15 с конфискацией, с широким освещением в СМИ, иначе никак.
16:23:03 24-05-2025
Гость (16:13:01 24-05-2025) Доверчивую неопытную молодежь запугивают. Массовые случаи. К...
Долина тоже доверчивая и не опытная молодёжь?
19:13:32 24-05-2025
Гость (16:13:01 24-05-2025) Доверчивую неопытную молодежь запугивают. Массовые случаи. К...
Что за ересь написали? Довречивая, неопытная. Ну-ну! Да она вас десять раз вокруг пальца обведет, пока вы рот раскрываете. А в глупости молодежи виноваты только родители!
16:17:28 24-05-2025
Люди реально хранили дома в свободном доступе 800 тысяч?
19:50:04 24-05-2025
Гость из будущего (16:17:28 24-05-2025) Люди реально хранили дома в свободном доступе 800 тысяч? ... Вооотт правильный вопрос. Или для них это сумма " на текущие расходы" или про сейфы не знают, и про счета в банках.
16:40:48 24-05-2025
Гость (15:26:58 24-05-2025) Нет, передовые банковские технологии! Самый лучший в мире мо... А если захотите перевести свои деньги с одного своего счета на другой свой счёт, то банк вас заблокирует, даже если сумма перевода меньше 50 тысяч. Или снять вам свои деньги со счёта банк не даст, это мошенничество. А вот настоящие мошенники безнаказанно снимают и переводят любые ваши деньги и к ним никаких вопросов . Не кажется ли вам, что эти "мошенники" работают под прикрытием банков?
09:04:13 25-05-2025
Гость (16:40:48 24-05-2025) А если захотите перевести свои деньги с одного своего счета ... Выше бери!
22:09:23 24-05-2025
нищета и идиотизм ...бич нашего времени, ага
11:35:43 25-05-2025
почему у ребенка есть доступ к родительским деньгам?
что за бред.
какие-то солнечные родители, с мозгами как у хлебушка.
20:50:33 25-05-2025
Гость (11:35:43 25-05-2025) почему у ребенка есть доступ к родительским деньгам?что ... Ну какие родители, такой и ребенок все норм.