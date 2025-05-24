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В Барнауле 13-летняя школьница перевела мошенникам 792 тысячи рублей

Обман начался с предлога внести изменения в электронный дневник

24 мая 2025, 12:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Барнауле 13-летняя школьница перевела аферистам семейные сбережения в размере 792 тысячи рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Девочке позвонила якобы сотрудница школы Варвара Павловна и попросила внести корректировки в электронный дневник, назвав для этого код из SMS. 

"Девочка продиктовала цифры, не придав этому особого значения. Затем с несовершеннолетней стали общаться другие участники мошеннической схемы – лжесотрудники Центробанка, службы безопасности. В ходе длительной беседы в мессенджере с девочкой они выяснили, что в доме имеются семейные накопления в размере 792 тысяч рублей. Мошенники убедили несовершеннолетнюю взять всю сумму и перевести через банкомат", – рассказали в ведомстве.

После этого школьница рассказала о произошедшем родителям и мама обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях.

Барнаул Происшествия Мошенники

Комментарии 20

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Гость

14:16:29 24-05-2025

Еще одна девочка с отсталостью?

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Гость

15:26:58 24-05-2025

Гость (14:16:29 24-05-2025) Еще одна девочка с отсталостью? ... Нет, передовые банковские технологии! Самый лучший в мире мобильный банкинг, который позволяет быстро и удобно переводить незнакомым огромные суммы, а также взять онлайн кредит не выходя из дома! А еще умный банкомат, который принимает деньги в пользу дяди от всех желающих без всякой авторизации, паспорта, регистрации и смс!

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Гость из будущего

16:21:52 24-05-2025

Гость (15:26:58 24-05-2025) Нет, передовые банковские технологии! Самый лучший в мире мо...
Ага, давайте обвиним технологии 🙄 Уже забыл как стояли в очереди в сберкассе с реквизитами на бумажке, чтобы перевести деньги? Прогресс двигает технологии вперёд ради удобства, но нееет! мы будем этому сопротивляться, потому что среди нас всё ещё существуют доверчивые идиоты

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Гость

09:01:55 25-05-2025

Гость из будущего (16:21:52 24-05-2025) Ага, давайте обвиним технологии 🙄 Уже забыл как стояли ...
Ты о чем! По мнению некоторого большинства - вот это была жизнь! А сейчас жалкая пародия на жизнь. Местные до сих пор по генетической памяти пытаются в очереди в магазине выстроиться. Понаблюдайте.

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Гость

15:23:38 25-05-2025

Гость (09:01:55 25-05-2025) Ты о чем! По мнению некоторого большинства - вот это был... ага, и коммунальные и за телефон только на почте платить!

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Гость

15:10:29 24-05-2025

Мошенников этих найдут, накажут? Хотелось бы знать.

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Гость из будущего

16:22:29 24-05-2025

Гость (15:10:29 24-05-2025) Мошенников этих найдут, накажут? Хотелось бы знать....
Если родители чиновники, то найдут

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Гость

22:07:50 24-05-2025

Гость (15:10:29 24-05-2025) Мошенников этих найдут, накажут? Хотелось бы знать.... обычно находят

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Гость

07:40:27 26-05-2025

Гость (22:07:50 24-05-2025) обычно находят... Обычно не находят!

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Гость

15:13:13 24-05-2025

Все это происходит от безнаказанности.

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Гость

16:13:01 24-05-2025

Доверчивую неопытную молодежь запугивают. Массовые случаи. Кто-то боится и ведется.
Находить мошенников и садить лет на 15 с конфискацией, с широким освещением в СМИ, иначе никак.

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Гость из будущего

16:23:03 24-05-2025

Гость (16:13:01 24-05-2025) Доверчивую неопытную молодежь запугивают. Массовые случаи. К...
Долина тоже доверчивая и не опытная молодёжь?

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Гость

19:13:32 24-05-2025

Гость (16:13:01 24-05-2025) Доверчивую неопытную молодежь запугивают. Массовые случаи. К...
Что за ересь написали? Довречивая, неопытная. Ну-ну! Да она вас десять раз вокруг пальца обведет, пока вы рот раскрываете. А в глупости молодежи виноваты только родители!

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Гость из будущего

16:17:28 24-05-2025

Люди реально хранили дома в свободном доступе 800 тысяч?

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гость

19:50:04 24-05-2025

Гость из будущего (16:17:28 24-05-2025) Люди реально хранили дома в свободном доступе 800 тысяч? ... Вооотт правильный вопрос. Или для них это сумма " на текущие расходы" или про сейфы не знают, и про счета в банках.

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Гость

16:40:48 24-05-2025

Гость (15:26:58 24-05-2025) Нет, передовые банковские технологии! Самый лучший в мире мо... А если захотите перевести свои деньги с одного своего счета на другой свой счёт, то банк вас заблокирует, даже если сумма перевода меньше 50 тысяч. Или снять вам свои деньги со счёта банк не даст, это мошенничество. А вот настоящие мошенники безнаказанно снимают и переводят любые ваши деньги и к ним никаких вопросов . Не кажется ли вам, что эти "мошенники" работают под прикрытием банков?

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Гость

09:04:13 25-05-2025

Гость (16:40:48 24-05-2025) А если захотите перевести свои деньги с одного своего счета ... Выше бери!

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Гость

22:09:23 24-05-2025

нищета и идиотизм ...бич нашего времени, ага

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Гость

11:35:43 25-05-2025

почему у ребенка есть доступ к родительским деньгам?
что за бред.
какие-то солнечные родители, с мозгами как у хлебушка.

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гость

20:50:33 25-05-2025

Гость (11:35:43 25-05-2025) почему у ребенка есть доступ к родительским деньгам?что ... Ну какие родители, такой и ребенок все норм.

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