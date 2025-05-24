В Барнауле 13-летняя школьница перевела мошенникам 792 тысячи рублей

Обман начался с предлога внести изменения в электронный дневник

24 мая 2025, 12:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Барнауле 13-летняя школьница перевела аферистам семейные сбережения в размере 792 тысячи рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Девочке позвонила якобы сотрудница школы Варвара Павловна и попросила внести корректировки в электронный дневник, назвав для этого код из SMS.

"Девочка продиктовала цифры, не придав этому особого значения. Затем с несовершеннолетней стали общаться другие участники мошеннической схемы – лжесотрудники Центробанка, службы безопасности. В ходе длительной беседы в мессенджере с девочкой они выяснили, что в доме имеются семейные накопления в размере 792 тысяч рублей. Мошенники убедили несовершеннолетнюю взять всю сумму и перевести через банкомат", – рассказали в ведомстве.

После этого школьница рассказала о произошедшем родителям и мама обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях.