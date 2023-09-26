Житель Бийска пожаловался на улицу, на которой после каждого дождя разливается "море"

Такая ситуация на Социалистической возникает последние пару лет

26 сентября 2023, 06:45, ИА Амител

Житель Бийска пожаловался на администрацию, которая не занимается проблемой затопления улицы Социалистической. Как рассказали читатели amic.ru через наш Telegram-бот, "море" разливается там после каждого дождя.

"А самое печальное, эту лужу все объезжают по кварталу, где ходят дети, и им приходится идти по лужам! Сегодня, выйдя из подъезда, не могла пройти элементарно до магазина. Почему мы, жители своих кварталов, должны ждать, когда закончится поток машин? Такая ситуация на дороге последние года два после каждого дождя!" – написал читатель.Он задался вопросом, неужели ничего нельзя сделать с улицей, поскольку ситуация эта возникает там уже довольно долго.