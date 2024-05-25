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Житель Бийска с ножом похитил из МФО 83 тысячи рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

25 мая 2024, 10:47, ИА Амител

Подозреваемый в разбое / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Подозреваемый в разбое / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские Бийска оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию, сообщили в краевом МВД.

Обратившийся в дежурную часть представитель МФО рассказал, что злоумышленник зашел в помещение в медицинской маске с ножом и потребовал от сотрудницы отдать все деньги из кассы – это около 83 тысяч рублей. 

"В кратчайшие сроки полицейские установили личность и задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 45-летний житель Бийска", – подчеркнули в ведомстве.

Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Бийск Происшествия

Комментарии 2

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Гость

10:51:35 25-05-2024

Жаль

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Гость

12:04:28 25-05-2024

Странно что явку с повинной не оформили.Наверное потому что полицейским тоже надо галочки ставить.

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