Житель Бийска с ножом похитил из МФО 83 тысячи рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

25 мая 2024, 10:47, ИА Амител

Подозреваемый в разбое / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские Бийска оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию, сообщили в краевом МВД.

Обратившийся в дежурную часть представитель МФО рассказал, что злоумышленник зашел в помещение в медицинской маске с ножом и потребовал от сотрудницы отдать все деньги из кассы – это около 83 тысяч рублей.

"В кратчайшие сроки полицейские установили личность и задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 45-летний житель Бийска", – подчеркнули в ведомстве.

Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".