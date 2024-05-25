Житель Бийска с ножом похитил из МФО 83 тысячи рублей
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
25 мая 2024, 10:47, ИА Амител
Подозреваемый в разбое / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Полицейские Бийска оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию, сообщили в краевом МВД.
Обратившийся в дежурную часть представитель МФО рассказал, что злоумышленник зашел в помещение в медицинской маске с ножом и потребовал от сотрудницы отдать все деньги из кассы – это около 83 тысяч рублей.
"В кратчайшие сроки полицейские установили личность и задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 45-летний житель Бийска", – подчеркнули в ведомстве.
Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
10:51:35 25-05-2024
Жаль
12:04:28 25-05-2024
Странно что явку с повинной не оформили.Наверное потому что полицейским тоже надо галочки ставить.