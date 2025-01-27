Житель Бийска совершил 17 краж и "наконец-то" попался полиции

В основном злоумышленник крал алкоголь, кофе и колбасу

27 января 2025, 17:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

47-летний житель Бийска предстанет перед судом за 17 краж, совершенных в магазинах города. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Сотрудники отдела дознания установили, что мужчина действовал по одной и той же схеме: заходил в магазины, брал товары со стеллажей, прятал их под одеждой и уходил, не расплатившись.

"Добычей злоумышленника, как правило, становились алкогольные напитки, кофе, колбасные и сырные изделия, а также тушенка", – сказано в публикации.

Отмечается, что обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время материалы дела переданы в суд, а сам мужчина находится в СИЗО.