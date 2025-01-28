Житель Бийска украл кошелек и потратил деньги на алкоголь и продукты

Молодой человек забыл кошелек возле кофейного аппарата — злоумышленник быстро забрал его

28 января 2025, 17:45, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Бийске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже кошелька. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Инцидент произошел поздно вечером, когда молодой человек купил напиток в кофейном автомате и случайно оставил портмоне на стойке. 36-летний бийчанин, выйдя из продуктового магазина, заметил кошелек, подошел ближе и, убедившись, что за ним никто не следит, положил его в карман.

"На улице житель наукограда забрал 7,5 тыс. рублей из бумажника и выкинул его. Деньги он сразу же потратил на продукты и спиртное", – сказано в публикации.

Пропажу владелец обнаружил только утром и обратился в полицию. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.